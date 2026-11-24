San Luis Potosí, S.L.P.— Con una participación histórica de más de 2,500 corredores pertenecientes a más de 60 empresas, se celebró con rotundo éxito la quinta edición de la Carrera de las Empresas ADERIAC by Corrextumarca en el Parque Tangamanga 1.

Bajo el lema "El poder de tu empresa eres tú", trabajadores, directivos y familias se dieron cita en una jornada diseñada para promover la salud, fortalecer la integración y fomentar el compañerismo fuera del entorno laboral.

En el plano deportivo, la distancia estelar de 6 kilómetros ofreció una competencia de alto nivel, en la rama varonil el ganador absoluto fue José Luis López Ramírez, representante del equipo Provi, quien cruzó la meta con un tiempo de 22:35. En la rama femenil, la victoria correspondió a Lucía González Maza, del equipo Pintone, deteniendo el cronómetro en 26:20.

Por su parte, en la prueba de 3 kilómetros, los máximos honores fueron para Francisco Javier Galarza Torres, del equipo Kombitec, con un registro de 23:10 y para Patricia Flores Rodríguez, del equipo Impro Industries, quien finalizó el recorrido en 24:05.

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Más allá del cronómetro, el evento destacó por su ambiente de convivencia familiar gracias a las carreras infantiles y a la tradicional carrera de botargas, uno de los momentos más aplaudidos de la mañana.

El colorido y el espíritu de trabajo en la pista fueron impulsados por equipos de empresas e instituciones como Pulso Diario de San Luis, Outokumpu Mexinox, Fábricas de Papel Potosí, Astemo, Climas Carey, Fiesta Americana, MG Radio, Eaton, SIIX, Linde Wieman, Ark Company, Edenred, TecMilenio, Pinturas San Luis, Equipo G&W, Mr Hoseman y Depsa Productos Industriales, entre muchas otras.

Consolidándose como el encuentro deportivo corporativo más importante de San Luis Potosí, esta quinta edición reafirmó también su labor apoyando con

un donativo a Colonia Juvenil, sumando impacto social a una jornada inolvidable para el sector empresarial potosino