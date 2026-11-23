Vandalizan estatua de Alex Lora
Este acto se suma a otros robos y mutilaciones de esculturas en el centro histórico de Puebla
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Laestatua del vocalista de El Tri, Alex Lora
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, ubicada en la calle 3 oriente del barrio de Analco, en Puebla, fue vandalizada la noche de este pasado domingo.
Esta acción se suma a la serie de robos y mutilaciones que se han presentado en últimas fechas en estatuas de los escritores Pedro Ángel Palau y de Hugo Leich, dentro del primer cuadro del patrimonio escultórico del centro histórico poblano.
La estatua del cantante sufrió la mutilación de ambas manos, donde se sostenía una guitarra, que también fue robada, además de otra pieza que representaba un número cero.
Dicha obra fue inaugurada el 25 de septiembre de 2018 para celebrar los 50 años de trayectoria del cantante y fue elaborada por el artista poblano Alejandro Rivera Vilchis.
Hasta la tarde de este lunes, las autoridadesno se habían pronunciado.
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