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La

del vocalista de El Tri,

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, ubicada en la calle 3 oriente del barrio de Analco, en Puebla, fuela noche de este pasado domingo.Esta acción se suma a la serie deque se han presentado en últimas fechas en estatuas de los escritoresy de Hugo Leich, dentro del primer cuadro del patrimonio escultórico del centro histórico poblano.Ladel cantante sufrió lade ambas, donde se sostenía una guitarra, que también fue robada, además de otra pieza que representaba un número cero.Dicha obra fueelde 2018 para celebrar los 50 años de trayectoria del cantante y fue elaborada por el artista poblanoHasta la tarde de este lunes, las