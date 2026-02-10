CATHERINE O´HARA MURIÓ DE UNA EMBOLIA PULMONAR

La actriz Catherine O´Hara, fallecida a los 71 años, murió debido a una embolia pulmonar que generó un coágulo de sangre en sus pulmones, como ya ha dado a conocer la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

La información, a la que tuvo acceso "TMZ", apunta a que se trató de una causa derivada del cáncer de recto que la actriz padecía, lo que desencadenó la obstrucción en uno de los vasos sanguíneos pulmonar.

Otro de los pormenores que se han dado a conocer, a través de un reporte, este lunes 9 de febrero, es que el cuerpo de O´Hara fue incinerado y entregado a su esposo, el productor y director de arte Bo Welch, con quien estuvo casada por 34 años.

A finales de enero, cuando se produjo el deceso, el mismo medio de espectáculos estadounidense reportó que, poco antes de que Catherine perdiera la vida, fue trasladada de urgencia al hospital, debido a los problemas que presentaba para respirar.

