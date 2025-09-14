Cazzu comparte fotos del cumpleaños de Inti

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hoy, hace dos años, Cazzu y Christian Nodal dieron la bienvenida a Inti, su hija, que está celebrando su cumpleaños con una fiesta que su madre comenzó a organizar desde hace tres meses atrás.

Fue en abril del 2023 que Cazzu, mientras ofrecía un concierto en el Movistar Arena, en su natal Argentina, dio a conocer que estaba embarazada.

La noticia de que esperaba a su primera hija tuvo lugar a sólo un año y un mes de que comenzara su relación con Nodal.

Y, en septiembre, la entonces pareja compartió que ya habían recibido a Inti, nombre que Nodal sugirió, pues este hace alusión al Dios del Sol, en la cultura inca, a la que pertenece una zona arqueológica a la ambos acudieron y que, en su tiempo, les representó un momento de suma espiritualidad.

Al llegar Inti a la vida de Cazzu y el músico de regional, fueron muchas las fotografías que compartían sobre su experiencia como madre y padre primerizos, sin embargo, bastaron ocho meses, desde el nacimiento de la pequeña, para que ellos dieran a conocer su separación.

En la entrevista más reciente que Nodal concedió a Adela Micha, el intérprete de "Adiós, amor", aseguró que, antes de esa separación, su relación estuvo marcada por las intermitencias, pues tuvieron seis rupturas, antes de la definitiva.

Y, si bien, desde que Nodal compartió un comunicado donde confirmaba la separación en mayo de 2024, pese a las diferencias que supuso la ruptura y la relación intempestiva que el músico comenzó con Ángela Aguilar, todavía para el primer cumpleaños de Inti, el músico estuvo presente en la fiesta de la menor.

Él no compartió fotografías del festejo, pero Cazzu publicó una foto donde se puede ver una de las manos tatuadas de Nodal sostenido a la bebé, al mismo tiempo que ella la cargaba.

La situación actual entre la expareja no parece encontrarse en el mejor momento; hace sólo unos días, en el podcast "Se regalan dudas", la argentina reveló que el asesor legal de Nodal, le informó, a ella y su abogada, que el músico no autorizaría, al menos temporalmente, que la menor acompañara a su madre, cuando esta tuviera que salir de viaje, situación que habría desencajado a la argentina, como ella misma reconoció.

"Ese hombre me miro a lo ojos y, sin decirme nada, me dijo: ´-tenemos el put* control sobre vos y sobre tu hija´, fue uno de los peores momentos de mi vida", precisó.

Mientras Cazzu se ha enfrentado a los acuerdos legales con Nodal, relacionados a la pensión alimenticia y otros asuntos de crianza de Inti, también se preparaba para festejar a la menor, de hecho comenzó con la organización con un período considerable de anticipación.

En junio, en otra entrevista, en esa ocasión para "Patria y Familia", la trapera habló de su entusiasmo por el cumpleaños dos de Inti.

"Ya se viene el segundo, ya estoy ahí con las cosas, a ver qué vamos a hacer".

Hoy, en el cumpleaños de la pequeña, ya podemos vislumbrar todo el trabajo que la cantante puso en la fiesta que la organizó pues, desde muy temprano, compartió en su cuenta de Instagram, imágenes de la fiesta, en la que se le ve a ella y a su hija vestir prendas a juego.

También se ve una especia de salón de juegos, donde hay una rana y animales del bosque artificiales, para adornar y ambientar el lugar; también hay flores y banderines de colores.

Hasta este momento, Nodal no ha dedicado ningún mensaje de felicitación, de forma pública, a la menor.