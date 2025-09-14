logo pulso
Carín León, primer latino en la Sphere de Las Vegas

Carín León marca un antes y un después en la música regional mexicana

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 10:50 a.m.
A
Carín León, primer latino en la Sphere de Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mente de Carín León está en blanco. A sus espaldas, el edificio más emblemático de esta ciudad, y quizá el más icónico de la era de los smartphones y TikTok, la Sphere, despliega un conteo regresivo visible en todo el valle.

Está dedicado a él, el nacido en Hermosillo hace 36 años, para quien se ha hecho un evento especial en la "Ciudad del Pecado" al que han acudido influencers de países como México, España y Colombia.

Todos cuentan: 10, 9, 8... y, al llegar a cero, se revela lo que, confiesa en entrevista exclusiva, ocultó incluso a gente cercana: será el primer latinoamericano en presentarse en este recinto en donde ya han tocado U2 y los Backstreet Boys.

