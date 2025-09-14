Carín León, primer latino en la Sphere de Las Vegas
Carín León marca un antes y un después en la música regional mexicana
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mente de Carín León está en blanco. A sus espaldas, el edificio más emblemático de esta ciudad, y quizá el más icónico de la era de los smartphones y TikTok, la Sphere, despliega un conteo regresivo visible en todo el valle.
Está dedicado a él, el nacido en Hermosillo hace 36 años, para quien se ha hecho un evento especial en la "Ciudad del Pecado" al que han acudido influencers de países como México, España y Colombia.
Todos cuentan: 10, 9, 8... y, al llegar a cero, se revela lo que, confiesa en entrevista exclusiva, ocultó incluso a gente cercana: será el primer latinoamericano en presentarse en este recinto en donde ya han tocado U2 y los Backstreet Boys.
no te pierdas estas noticias
Carín León, primer latino en la Sphere de Las Vegas
El Universal
Carín León marca un antes y un después en la música regional mexicana
Fátima Bosch de Tabasco se corona como Miss Universo México 2025
El Universal
Fátima Bosch de Tabasco elegida como la representante de México en Miss Universo 2025
Consejos para proteger tu celular en conciertos y eventos masivos
El Universal
Aprende cómo evitar que te roben el celular en conciertos y eventos concurridos siguiendo estas recomendaciones prácticas.