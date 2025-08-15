Cazzu comparte mensaje tras polémica entrevista de Nodal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras las nuevas y polémicas declaraciones de Christian Nodal sobre su ruptura con la argentina Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa, la trapera y madre de su hija Inti reapareció en redes sociales con un potente mensaje y con una fotografía.

El cantante de regional mexicano volvió a estar en el centro de la crítica después de revelar que supuestamente él y Cazzu habían terminado seis veces antes de que ocurriera de manera definitiva, que ya no había pasión ni amor entre ellos en los últimos tiempos juntos, que nunca le fue infiel y que sí le informó que estaba saliendo con Ángela.

Su versión se contrapone con lo que la argentina contó en octubre de 2024, donde aseguró que se enteró que Nodal tenía una relación con Ángela de la misma forma que se enteraron todos, por redes sociales.

¿El mensaje de Cazzu es para Christian Nodal?

En sus historias de Instagram, Cazzu compartió una estrofa de una canción que muchos piensan es una indirecta muy directa para su ex Christian Nodal después de sus polémicas declaraciones en una entrevista con Adela Micha donde habla de ella y de lo infeliz que estaba previo a su ruptura el 8 de mayo de 2024.

"El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor", se lee en el mensaje.

El video de la canción "Engreído" se publicó en abril de 2024 y forma parte del nuevo disco de la argentina "Latinaje".

"Todo se perdió y no fue por culpa mía" es otra de las frases del emotivo tema que está recibiendo varios comentarios de los cibernautas.

"¿Quién vino por la historia de Cazzu? Temazo". "Hay no esque me encanta como respondio Cazzu con esta canción. Le dice todo lo que le tiene que decir sin tener que salir a dar entrevistas. Aquí estamos para apoyarte Cazzu, eres Bella", se lee.

Cazzu también compartió una foto con Axel Napp, su coach deportivo y con quien algunos la han relacionado sentimentalmente.

Letra canción "Engreído"

Quedamos, en mantenerlo en secreto

Pero hablaste de mí, como de una cualquiera

Creíste, mi amor que era una gran idea

Contar todo, lo de la noche aquella

Y no aprendiste que los hombres

Hablan mucho, de honor y de hombría

Amigos, hermanos de toda la vida

Todo se perdió y no fue, no fue por culpa mía

Te pasó por engreído

Por alardear con tus amigos

Y ahora piensan tanto en mí

Quieren lo que yo te dí

Quieren conmigo

Te pasó por engreído

La vida te dio tu castigo

En tentación me convertí

Y aunque me eches la culpa a mí

Te pasó

Por presumido

Dime por qué eres así

Tan lindo pero nada más

Por fuera

Lo pienso y me rio de ti

Y lo haría en tu cara si te viera

Si te preguntan contarás

Tu versión echándole tierra a mi nombre

A diferencia de ti

Callaré que duro poco

No porque fuera una noche

Hay que ser muy engreído

Quedaste bien con tus amigos

Vas contando por ahí

Los besos que te di

Mientras yo los olvido

Tan lindo pero engreído

Tu ego es tu mayor castigo

Es que esperar algo de ti

Fue el error que cometí

Pero yo no

Lo digo

El amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé, no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor

Y es que el amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor.