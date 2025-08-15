logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

México registra aumentos récord en importación de granos

Por El Universal

Agosto 15, 2025 11:42 a.m.
A
México registra aumentos récord en importación de granos

A pesar de que México busca la autosuficiencia alimentaria, de enero a julio del 2025 se registraron incrementos máximos históricos en la importación de granos en el país, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
El maíz blanco triplicó las importaciones, en volumen, en esos siete meses con respecto al 2024; la entrada de sorgo al país tuvo un récord histórico, y la pasta de soya registró un máximo al aumentar las importaciones 14.3%.
El GCMA señaló que subieron también las importaciones de avena en 6.2%, pero hubo descensos relevantes en frijol, con una caída en las compras al exterior de 40% en volumen.
Además bajaron las importaciones de trigo en 3%, de arroz 12.9%, de complejo de algodón en 20.4%, de cebada y malta 19.4% y de canola 6.2%.
Importaciones llegan a los 8 mil 758 millones de dólares
En los siete primeros meses del año las importaciones granos y oleaginosas llegó a 27.9 millones de toneladas, con un valor de 8 mil 758 millones de dólares (mdd).
GCMA dijo en su reporte que "las importaciones de maíz alcanzaron un volumen récord en el período enero-julio 2025. El maíz blanco mostró el crecimiento más pronunciado entre todas las variedades".
Por ese incremento del volumen se pagaron 3 mil 151 millones de dólares en esos siete meses.
En tanto, las importaciones de sorgo significaron 106 millones de dólares y por pasta de soya 473 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México registra aumentos récord en importación de granos
México registra aumentos récord en importación de granos

México registra aumentos récord en importación de granos

SLP

El Universal

Cancún registra baja del 70% en homicidio doloso
Cancún registra baja del 70% en homicidio doloso

Cancún registra baja del 70% en homicidio doloso

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama reciben informe positivo sobre Quintana Roo

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible
Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible

SLP

El Universal

Peso mexicano se fortalece ante expectativa de reunión Trump-Putin
Peso mexicano se fortalece ante expectativa de reunión Trump-Putin

Peso mexicano se fortalece ante expectativa de reunión Trump-Putin

SLP

El Universal

La divisa local avanza 0.43% y abre en 18.72 por dólar, en medio de mercados mixtos y caídas en el precio del petróleo