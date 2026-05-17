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Cazzu no puede hablar de Nodal

Por El Universal

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Cazzu no puede hablar de Nodal

Cazzu ya está en México para participar en el Festival Tecate Emblema que se realizará hoy y mañana en la Ciudad de México; a su llegada al aeropuerto fue cuestionada sobre la convivencia de Christian Nodal con Inti, la hija de ambos, sin embargo, la argentina fue tajante al decir que no podía hablar de ello.

Sin siquiera mencionarlo, Cazzu dijo que, por el momento, y por una cuestión legal, no podía hablar del padre de su hija, aunque sí mencionó que siempre ha podido viajar con la menor, incluso, la pequeña la acompañaba en ese momento.

"No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones, ahora legalmente no lo puedo hacer", dijo cuando fue cuestionada si recientemente Nodal se había reunido con la menor.

Hace una semana, Christian Nodal compartió un video en el que presumió cómo luce la habitación de Inti en la casa de Houston en la que vive con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar.

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Ante la insistencia por saber de cómo está la relación entre Nodal y su hija Inti, Cazzu reiteró que está imposibilitada para hablar aunque ella quiera.

"Si me lo preguntan no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, me gustaría que sí entiendan eso". 

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