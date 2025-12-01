Christian Chávez exige frenar el estigma del VIH

Christian Chávez pidió romper el tabú del VIH y frenar el odio que aún enfrentan las personas seropositivas, a 45 años del inicio de la pandemia. Desde el Monumento a la Revolución, durante el Concierto por el Día Mundial del Sida, el exintegrante de RBD pidió informarse, hacerse pruebas y entender el principio básico de salud pública: "indetectable = intransmisible".

Acompañado por artistas como Zemoa, Lalo Capetillo, León Leiden y Vivian Baeza, Chávez habló fuerte y claro ante miles de asistentes. "El odio y el poco conocimiento hacen que la gente diga cosas que no son ciertas", afirmó, recordando que los medicamentos han avanzado, pero el estigma sigue siendo devastador. Pidió a la audiencia hacerse pruebas de manera constante y dejar de repetir ideas falsas que lastiman a quienes viven con el virus.

Entre aplausos, interpretó éxitos como "Cinco minutos" y "Sexy Boy", pero el momento más emotivo llegó con "Libertad", canción que compuso cuando fue sacado del clóset:

"Ya estaba cansado de callar y de pedir perdón... esta canción es para quienes han tenido que luchar por su libertad, para todos los que somos diferentes, para todos los que somos jotas, putos, no putos, putísimos", dijo.

El cierre estuvo a cargo de Fey, quien rindió un homenaje especial a las víctimas del VIH y a su amigo Gerardo Dragonetti, cuyo pañuelo llevó en el escenario. "Él ya no está aquí por esta enfermedad, pero está conmigo en mi corazón", expresó. También dedicó un mensaje final que arrancó gritos y emociones:

"Todos hemos perdido a alguien por esta enfermedad... el VIH no distingue género ni edad, puede tocar a cualquiera. Hay que tener empatía siempre".

En medio de música, memoria y activismo, ambos artistas recordaron que el VIH no es una sentencia ni una identidad: es un tema de salud que exige información, prevención y humanidad.