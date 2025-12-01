logo pulso
Inicia nuevo registro para pensiones de adultos mayores y mujeres

La Secretaría del Bienestar informó cómo se pueden ubicar los módulos en cada entidad

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 09:45 a.m.
A
Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dio a conocer el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.
Durante la conferencia matutina de este 1 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes detalló que el proceso inicia el 1 y finaliza el 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona interesada en registrarse.
Apuntó que la pensión para las mujeres será a partir de los 60 años y para hombres a partir de los 65 años.
Para consultar el módulo más cercano al domicilio de las personas interesadas en el registro, señaló que se puede hacer a través de la página:

https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

IMPORTANTE: 
Los módulos abren a partir de las 10:00 horas y hasta las 16:00 de la tarde.
Este lunes deben acudir las personas cuyo apellido inicie con la letra, A, B y C.

Calendario de pagos de pensión mujeres bienestar

El programa Pensión Mujeres Bienestar realiza un nuevo depósito hoy para un grupo específico de beneficiarias

