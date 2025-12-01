Inicia nuevo registro para pensiones de adultos mayores y mujeres

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dio a conocer el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Durante la conferencia matutina de este 1 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes detalló que el proceso inicia el 1 y finaliza el 13 de diciembre, de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona interesada en registrarse.

Apuntó que la pensión para las mujeres será a partir de los 60 años y para hombres a partir de los 65 años.

Para consultar el módulo más cercano al domicilio de las personas interesadas en el registro, señaló que se puede hacer a través de la página:

https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

IMPORTANTE:

Los módulos abren a partir de las 10:00 horas y hasta las 16:00 de la tarde.

Este lunes deben acudir las personas cuyo apellido inicie con la letra, A, B y C.

LEA TAMBIÉN Calendario de pagos de pensión mujeres bienestar El programa Pensión Mujeres Bienestar realiza un nuevo depósito hoy para un grupo específico de beneficiarias

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí