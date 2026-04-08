Christian Nodal destaca a Ángela Aguilar como su amor verdadero

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).-

está más enamorado que nunca de su esposa, la también cantante

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, con quien cumplirá dos años de matrimonio el próximo 24 de julio, y a pesar de las múltiples críticas que siguen recibiendo como pareja en redes sociales, el intérprete elogió la unión que tiene con ella y habló de cómo conoció elgracias a la hija de Pepe Aguilar.Nodal se presentó con éxito en unen, donde lo acompañó Ángela, quien estuvo tras bambalinas observando todo el show de su marido, quien cantó con una fan que subió al escenario el tema "", el cual canta con Ángela.La pareja compartió algunasdesde, donde disfrutaron el tiempo libre y donde el cantante estuvo dando algunas entrevistas a medios locales.En una de ellas fuedeldeen su vida, a lo que Nodal respondió que ella era una salvadora para él en muchos aspectos."Ángela para mí le hace honor a su nombre para mí es un, siento que me haen tantos aspectos de la vida", expresó.Christian fue más allá y destacó que únicamente con Ángela ha conocido el, y destacó que ha sido la única mujer que no le ha pedido nada a cambio y se lo ha dado todo."Es una persona que me ha enseñado realmente como es el amor, es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha, todo", confesó.Ya anteriormente el intérprete de música regional había dicho que Ángela no lo necesita para nada, y eso mismo ha hecho que el amor que le entrega sea desinteresado ySegún lo que cada uno ha declarado en diversos momentos, suno es algo nuevo, viene de tiempo atrás, su primer vínculo público importante ocurrió en, cuando lanzaron el éxito "", en ese momento, Ángela tenía 16 años y Nodal 21.Christian secon la cantante, a quien le dio un anillo de compromiso, después, tras el mediático truene comenzó un romance con la argentina, con quien tiene una hija llamada Inti.Aunque se desconocen detalles, Ángela reveló hace unos meses que ense llevaría a cabo lacon Christian, presuntamente sería en, estado mexicano donde la pareja también tiene una casa.