Chuck Norris se encuentra hospitalizado tras emergencia médica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El icónico actor y experto en combate,

(mejor conocido a nivel mundial como Chuck Norris), fue

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en un centro hospitalario de la, en Hawái, tras sufrir una emergencia médica no especificada.De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento, el suceso ocurrió de manera súbita durante las últimas 24 horas, lo que obligó a supara recibir atención profesional.A pesar de la incertidumbre inicial, personas con conocimiento directo de la situación informaron a la publicación estadounidense que el intérprete dese encuentray (según los reportes médicos preliminares) mantiene unEste episodio ha generado una ola de, dado que el actor recientemente celebró su cumpleaños el pasado 10 de marzo mostrando unaen sus plataformas digitales.Para comprender la magnitud de la noticia, es necesario profundizar en lade un hombre que redefinió el. De acuerdo con la base de datos especializada IMDb y registros históricos de la revista "Black Belt", Norris inició su camino en las artes marciales durante su servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur.Fue allí donde descubrió el, disciplina que le permitió, años más tarde, coronarse comodeen la categoría de peso medio durante seis años consecutivos (entre).Su salto a la fama cinematográfica no fue casualidad. Según los archivos del, suen el Coliseo Romano para la cinta "" (1972) permanece como una de las secuencias de lucha más influyentes de la historia.Posteriormente, consolidó su estatus de héroe de acción con títulos como "" y "", antes de dominar la televisión durante casi una década con la serie "".El contraste entre su recientey estaes notable. Apenas unos días antes del incidente, Norris compartió undonde declaró: "No envejezco, simplemente subo de nivel".Según testimonios recogidos por el portal, unal actor conversó con él vía telefónica poco antes de la emergencia y aseguró que Norris se encontraba bromeando y realizando suhabitual en la isla.Actualmente, elde Kauai supervisa su evolución. Aunque no se han hecho públicos los detalles específicos del diagnóstico por respeto a su privacidad, la comunidad de las artes marciales y figuras de Hollywood han inundado las redes conNorris, quien también es fundador de la federación, ha dedicado gran parte de su vida reciente a lay a promover un, lo que hace que este contratiempo médico sea seguido con especial atención por la prensa internacional.