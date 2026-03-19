Prevén desaparición de líneas telefónicas ante registro obligatorio

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Antes del

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personas que tienen líneas de telefonía móvil deberán dar sus datos al, lo que implicará una reducción de usuarios y una baja en las, de acuerdo con expertos.Los requisitos que se piden en elpara números de celular alejan a las personas de la decisión de compra, lo que frena el crecimiento de nuevas líneas, dijeron especialistas de telecomunicaciones de la firma(The CIU)El director general de The CIU,, dijo que elestá frenando el crecimiento de las"Ya no es tan fácil, porque...y, para los operadores, requiere dinero para", explicó durante la presentación del estudio "Sector Telecom, Mercado Telecom en Expansión Sostenida".Consideró que, por el hecho de que hay personas que tienen un celular para el trabajo y otro para asuntos personales, seguramente algunastodas las líneas que tienen y"Si estamos hablando dea 161 millones (de líneas de celular), podemos pensar en un ''; mucha gente podría pensar: 'Voy a dejar morir la, no me importa tanto... Puede haber un bajón en términos absolutos...", comentó.Ello porque los usuarios tienen como fecha límite hasta elpróximo para registrar las líneas y, a la fecha, la(CRT) solamente tienemóviles registradas.Piedras comentó que no coincide con las cifras que tiene la CRT del número de líneas existentes, ya que dice que sonde líneas, pero The CIU tiene un, cotejado con los operadores, dede líneas.Suponiendo que seande líneas de telefonía celular, "si le restas 20 millones faltande líneas por registrarse; para losque faltan de, la aritmética no nos da".Dijo que extender el período para elde líneas implicaría que elemita unaal respecto."Tocaría al aparato legislativola letra escrita en un documento legal y ampliar el plazo; estamos en esa", expuso.Comentó que en else adicionaronnuevas líneas celulares, un crecimiento de 6.2%, al existir una penetración de 124.2% (teledensidad móvil), lo que muestra que hay más de unapor persona.