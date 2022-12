Chumel Torres reacciona con humor a la demanda de Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La tarde de ayer, Sergio Ramírez, abogado de Gloria Trevi, adelantó las intenciones de la cantante de emprender acciones legales contra varios comunicadores que la han estado atacando en diferentes medios, uno de ellos es el influencer Chumel Torres. En una entrevista que ofreció al programa "De primera mano", el representante legal de la cantautora aseguró que interpondrá una denuncia penal por el delito de violencia de género, además de una demanda por daño moral, ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX; esto por las constantes declaraciones que Torres ha hecho en contra de la artista por el caso de trata de personas en el que estuvo implicada, pero del que fue exonerada.

Hasta ahora, el conductor de "El pulso de la República" se había mantenido al margen de este asunto; sin embrago, a través de su cuenta de Twitter, expresó su sentir sobre el problema legal que enfrentará en los próximos días.

Fiel a su sentido del humor, Chumel dejó entrever que este asunto no le quita el sueño y hasta minimizó las acciones en su contra: "Dios les da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes", escribió.

Dios les da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes. — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 6, 2022

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y aunque muchos le mostraron su apoyo a la cantante, también hubo quienes, al igual que el youtuber, tomaron a broma la situación: "Comprueba entonces que todo lo que dices es verdad y saldrás librado, "Lo verdaderamente increíble es que no aprendes", "Quiere reflectores; para que la invitas si ya sabes cómo es", "Como va a salir su serie trata de hacer publicidad a tus costillas", "Que vieja tan descarada y ridícula", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.En mayo de este año, Chumel compartió un chiste en el que hacía referencia a las acusaciones que Gloria tuvo que enfrentar y por las que fue capturada en el año 2000: "Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA". Este mensaje causó gran polémica, incluso, el esposo de la artista, Armando Gómez, pidió al conductor presentar pruebas o detener sus ataques: "Caballero soy el esposo de la mujer que ofende a la hora que se antoja o te lo indica alguien. Es aberrante y penoso el odio que tienen a Gloria Trevi y a miles de mujeres que, como ella, han logrado salir delante de tanta violencia y de tanto abuso", escribió. Cabe señalar que, hasta ahora, Trevi no ha dado ninguna declaración al respecto.