CINE PARA NAVIDAD

La Navidad también se mira en la pantalla. Más allá de los villancicos y las fórmulas conocidas, el cine ha encontrado en estas fechas un espacio para hablar de la soledad, la esperanza, los afectos inesperados y las segundas oportunidades. Esta selección reúne títulos que dialogan con el espíritu navideño desde miradas diversas, ideales para ver en casa y dejar que el tiempo se detenga por un momento.

Los que se quedan

(The Holdovers, 2023)

Ambientada en un internado durante las vacaciones decembrinas, la película sigue a un profesor severo, un estudiante problemático y una cocinera que, por distintas razones, no regresan a casa en Navidad. Lo que inicia como una convivencia forzada se transforma en un retrato íntimo sobre la soledad, la pérdida y los vínculos que se forman cuando el mundo parece detenerse. Es una historia contenida y melancólica, ideal para quienes buscan una Navidad menos ruidosa y más humana.

Love Actually (2003)

Ubicada en Londres durante diciembre, la película entrelaza diversas historias de amor en distintas etapas y formas. Desde romances incipientes hasta despedidas inevitables, la Navidad funciona como un telón de fondo emocional que amplifica las decisiones y los afectos. Es una opción cálida, coral y cercana, ideal para quienes disfrutan del romance con matices.

Klaus (2019)

En un pueblo congelado por el conflicto y el silencio, una amistad improbable da origen a una tradición que transformará a todos. Esta animación propone una versión alternativa del mito navideño, apostando por la generosidad como un acto que se contagia. Visualmente cuidada y emocionalmente sólida, se ha convertido en un referente contemporáneo del cine navideño.

Duro de matar (Die Hard, 1988)

Aunque se presenta como una película de acción, su trama se desarrolla durante una fiesta de Navidad en un rascacielos de Los Ángeles. Un policía intenta salvar a su esposa y a los rehenes de un grupo terrorista. Su inclusión navideña se sostiene en el contraste entre la violencia y la celebración, lo que la ha vuelto una elección atípica pero recurrente en estas fechas.

La vida es bella (It´s a Wonderful Life, 1946)

En la noche de Navidad, un hombre al borde de la desesperación recibe la oportunidad de ver cómo sería el mundo sin él. A partir de esta premisa, la película construye una reflexión sobre la importancia de los pequeños actos y las relaciones humanas. Es una obra que apela a la esperanza incluso en los momentos más oscuros.

Wonka (2023)

Antes de convertirse en el icónico chocolatero, un joven soñador intenta abrirse paso en un mundo hostil. La película se presenta como un cuento musical lleno de color, optimismo y fantasía, con un tono que conecta con el espíritu de los relatos decembrinos. Es una opción luminosa para quienes buscan una Navidad imaginativa y emocional.

Los fantasmas atacan al jefe (Scrooged, 1988)

Esta versión moderna del cuento de Dickens traslada la historia a la televisión y al mundo corporativo. Un ejecutivo cínico recibe la visita de tres fantasmas que lo enfrentan a su pasado, presente y futuro. Con humor ácido y crítica social, la película cuestiona el éxito y el individualismo en plena temporada navideña.

Carol (2015)

Situada en la década de los cincuenta, la película retrata un romance que nace en medio de la temporada navideña en Nueva York. Los encuentros, las miradas y los silencios construyen una historia íntima sobre el deseo y las decisiones personales. La Navidad aparece como un marco elegante y melancólico para un amor contenido.

Eyes Wide Shut (1999)

Las luces navideñas iluminan una ciudad que esconde secretos y tensiones. Un matrimonio entra en crisis cuando el deseo, la culpa y la curiosidad conducen a un recorrido nocturno inquietante. La Navidad funciona aquí como un contraste perturbador, lejos de la celebración tradicional.

The Green Knight (2021)

Inspirada en un poema medieval asociado a las festividades de fin de año, la película sigue a un joven caballero que acepta un desafío sobrenatural. Su viaje se convierte en una exploración del honor, el miedo y la identidad. Es una propuesta oscura y simbólica, ideal para una Navidad distinta.

Camino a Belén (Journey to Bethlehem, 2023)

Esta reinterpretación musical del relato bíblico sigue a María y José en el trayecto que dará origen a una de las historias fundacionales de la Navidad. La película combina canciones originales con una puesta en escena luminosa que busca acercar el pasaje tradicional a nuevas generaciones.