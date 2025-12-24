CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunciaron a los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025.

Los premiados son:

- José Agustín Monsreal Interián, ganador en el campo de Lingüística y Literatura. El escritor yucateco fue reconocido "por su devoto y minucioso cultivo de la lengua y la narrativa en México a lo largo de más de 50 años, la trascendencia de su aporte a la formación humana y literaria de varias generaciones de escritores y lectores, así como la necesidad de visibilizar su sólida obra".

- Irma Palacios Flores, ganadora en el campo de Bellas Artes. La artista, con 60 años de trayectoria, es premiada por "su impecable y continua trayectoria que, a través de su depurada técnica, ha conseguido transmitir una mirada poética y conmovedora".

- Mario Humberto Ruz Sosa, ganador en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. El experto en historia del mundo maya, quien estudia materiales en lengua tzeltal, es galardonado "por su perfil interdisciplinario, enfocado al estudio del sureste de México y la cultura maya. Destaca su notable productividad académica nacional e internacional en la investigación —procurando la traducción de su obra a lenguas indígenas y la construcción de una metodología para el rescate y comprensión de fuentes primarias—, la docencia y la formación de recursos humanos. Es encomiable su participación en la creación y dirección de instituciones académicas y culturales".

- Catalina Yolanda López Márquez, ganadora en el campo de Artes y Tradiciones Populares. La oaxaqueña se ha dedicado al rescate y estudio de la grana cochinilla, labor que la ha llevado a capacitar a más de 500 campesinos en su cría y a fundar el Museo Vivo de la Grana Cochinilla. Recibe este premio "por el rescate, conservación y difusión, con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las tradiciones populares de Oaxaca. Su trabajo es fundamental para la preservación de la grana cochinilla como patrimonio biocultural y materia prima nodal para la creación de las artes populares".