Crea Tecmol "su" policía en Cd. Valles

José Luis Romero Calzada, conocido como "Tecmol", presumió a través de sus redes sociales la adquisición de un vehículo Dodge Charger color verde lima rotulado como "Tecmol Patrulla Ciudadana", con el cual anunció la creación de un supuesto esquema de vigilancia en Ciudad Valles.

En una publicación en Facebook, el exdiputado detalló que serán tres automóviles de este tipo y dos unidades tipo RZR las que conformarán las llamadas "patrullas ciudadanas", que, según afirmó, cuidarán a la población.

"Tres carros así y dos reizor (sic) serán las patrullas ciudadanas en Valles que te cuidarán a ti, a tus hijos y a tu familia para que las identifiques bien", escribió Romero Calzada en una de sus publicaciones.

Previamente, compartió otra imagen en la que aparece un vehículo Polaris RZR Pro R, color negro con verde, identificado de la misma manera como "patrulla ciudadana".

Romero Calzada aseguró que estas unidades comenzarán a operar a mediados de enero y lanzó un mensaje directo en el que criticó la gestión del alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, también militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). "A mediados de enero estas serán dos de las patrullas ciudadanas de Valles para defenderlos y hacer lo que David no pudo, lo haré yo con (huevos)", publicó.

A diferencia de las patrullas oficiales de tránsito o seguridad pública, que cuentan con atribuciones legales para realizar labores de vigilancia y atención a emergencias, esta iniciativa no corresponde a una entidad policial ni de seguridad pública reconocida. Se trata de un proyecto particular que, de acuerdo con el contexto de las publicaciones, parece estar más vinculado a actividades sociales y de promoción personal o política.