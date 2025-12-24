logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

NIÑOS TRANSMITEN UN MENSAJE DE ESPERANZA Y FELICIDAD PARA ESTA NAVIDAD

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de niños representaron el nacimiento de Cristo Redentor en una pastorela que presentaron, a fin de transmitieron a sus seres queridos la esencia y el verdadero significado de la Navidad.

Ellos, alumnos de preescolar del Andes International School, embargados por la alegría y emoción de esta época escneficaron la llegada a este mundo de Jesucristo, el afán de los pastores por celebrar dicho acontecimiento y las tentativas del diablo por impedirlo.

Con su actuacipín cautivaron a sus familias, quienes ovacionaron su carisma y desarrollo en el escenario.

Como parte de esta tradicional celebración, interpretaron algunos villancicos y temas navideños que cautivaron a la selecta concurrencia. Eso sí, sus corazones llenos de felicidad, bondad, generosidad e ilusiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois
Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois

Papa León XIV decepcionado por ley de suicidio asistido en Illinois

SLP

EFE

La norma en Illinois permite a adultos con enfermedades terminales solicitar ayuda médica para morir. Papa León XIV llama a reflexionar sobre la vida.

¡MAGIA DE NAVIDAD!
¡MAGIA DE NAVIDAD!

¡MAGIA DE NAVIDAD!

SLP

Maru Bustos

ENTREGAN SUS CARTAS DE PETICIONES A SANTA CLAUS

NAVIDAD EN ARMONÍA
NAVIDAD EN ARMONÍA

NAVIDAD EN ARMONÍA

SLP

Agencias

LA CENA DE NOCHE BUENA ES UNA CELEBRACIÓN PARA DISFRUTAR CON LOS SERES QUERIDOS EN PAZ, AMOR Y FELICIDAD

Papa insta a Curia Romana a fomentar amistad entre miembros
Papa insta a Curia Romana a fomentar amistad entre miembros

Papa insta a Curia Romana a fomentar amistad entre miembros

SLP

AP

León XIV propone soluciones para la disminución de sacerdotes en el mundo, abordando desafíos como la soledad y los problemas económicos.