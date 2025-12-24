PAZ, AMOR Y ARMONÍA
NIÑOS TRANSMITEN UN MENSAJE DE ESPERANZA Y FELICIDAD PARA ESTA NAVIDAD
Galeria
Un grupo de niños representaron el nacimiento de Cristo Redentor en una pastorela que presentaron, a fin de transmitieron a sus seres queridos la esencia y el verdadero significado de la Navidad.
Ellos, alumnos de preescolar del Andes International School, embargados por la alegría y emoción de esta época escneficaron la llegada a este mundo de Jesucristo, el afán de los pastores por celebrar dicho acontecimiento y las tentativas del diablo por impedirlo.
Con su actuacipín cautivaron a sus familias, quienes ovacionaron su carisma y desarrollo en el escenario.
Como parte de esta tradicional celebración, interpretaron algunos villancicos y temas navideños que cautivaron a la selecta concurrencia. Eso sí, sus corazones llenos de felicidad, bondad, generosidad e ilusiones.
