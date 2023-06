Clara Chía y Gerard Piqué se casarán, confirma medio español

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- Gerard Piqué y Clara Chía han demostrado tener una actitud indiferente ante las críticas que reciben en redes sociales sobre su relación. Ahora, parece que están listos para dar un paso más importante, ya que los rumores sobre una posible boda no han dejado de circular en la prensa española y aseguran será una realidad.

Hace un mes, una escena en una joyería de lujo en Barcelona generó una ola de interrogantes. Ambos fueron vistos discutiendo sobre un accesorio muy particular: un anillo.

De acuerdo con el medio "Vanitatis", los sucesos se dieron en un establecimiento ubicado en el barrio de Rabat, una avenida de Paseo de Gracia, en la Ciudad de Condal.

Cerca de las 7:00 p.m., hora local, la estudiante y el ex de Shakira arribaron a la tienda. La pareja pidió mirar la zona de relojes de la marca Audemars Piguet. Mientras observaban algunas de las piezas, la vendedora a cargo tuvo una conversación con el ex Barça y preguntó por la joya que habrían comprado anteriormente.

"Se lo están arreglando ya", contestó Piqué.

El comentario fue interpretado como una señal de que el accesorio estaba siendo ajustado a las medidas de la mujer de 24 años.

Desde entonces se les ha visto de los más enamorados y dándose tremendas demostraciones de afecto en público.

¿Comienzan los preparativos para la boda de Piqué y Chía?

El medio español "Ok Diario" confirmó el desenlace de la pareja: "Ya han tomado esta importantísima decisión", se señala en la publicación en la que también se menciona que fuentes cercanas a los tortolitos dieron los detalles.

De acuerdo con el artículo, el anuncio oficial se realizará el próximo 24 de junio, fecha en la que se casará Marc, el hermano del exdeportista. Sin embargo, este día también ha sido objeto de controversia, puesto que surgieron versiones de que la cantante colombiana no permitiría que sus hijos, Milán y Sasha, acudieran al evento.

También se informó que se están afinando los detalles, como el anillo, entre otros. "Ya han empezado con algunos preparativos de cara a su gran día", explicaron los testigos.

Recordemos que en los 12 años que Shakira y Piqué estuvieron juntos nunca decidieron casarse porque no lo creyeron prioritario. Por esta razón, el "nuevo compromiso" sería toda una bomba.

Oficialmente, el exBarcelona confirmó su idilio con Chía el pasado 25 de enero cuando subió a sus redes sociales la primera foto juntos.