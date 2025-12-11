Claudia Sheinbaum Pardo defiende principios ante incautación de buque petrolero
Claudia Sheinbaum Pardo, defiende la postura del país frente a la incautación de un buque petrolero por Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Después de que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela por presuntos vínculos con organizaciones terroristas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró la postura del país a favor del respeto al derecho internacional y la no intervención en los asuntos internos de otros pueblos.
Sheinbaum subrayó que México debe mantenerse firme en sus principios constitucionales de política exterior, independientemente del contexto geopolítico.
"Nosotros estamos de acuerdo con los tratados internacionales, con el respeto de los tratados internacionales, con la no intervención, con la solución pacífica de los conflictos. Y siempre México debe velar por ello", afirmó.
Recordó que estos principios no solo forman parte de la tradición diplomática del país, sino que están establecidos en la Constitución.
"Primero porque es convicción y segundo porque está en la Constitución de la República, y todo presidente o presidenta tiene que guiarse por los principios de política exterior de la Constitución", señaló.
Agregó: "Es algo de lo que México es ejemplo ante el mundo y esa debe seguir siendo siempre nuestra posición".
