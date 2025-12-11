Claudia Sheinbaum Pardo insta a frenar venta de vapeadores

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Luego que fuera aprobada en el Senado la comercialización de vapeadores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los estados a ayudar en evitar que se vendan estos productos.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó el daño que causan estos dispositivos a la salud.

"Los estados también tienen que participar en evitar la venta de vapeadores. Es un producto que hace mucho daño a la salud. Entonces esto también va a ir acompañado de una campaña informativa, como siempre lo hacemos.

"Hay esta idea de que el no fumar tabaco o un cigarro lo puede sustituir por un vapeador y la verdad es que los vapeadores, incluso en algunos casos, hacen más daño que fumar cigarros. No hay que fumar cigarros ni utilizar vapeadores", exhortó.

Ayer miércoles, el Senado turnó al Ejecutivo Federal, luego de aprobar en lo general y en lo particular, las reformas a la Ley General de Salud para establecer la prohibición absoluta de la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el territorio nacional.

La reforma, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) prevé penas de uno a ocho años de prisión y multas que van de 11 mil a 226 mil 280 pesos para quienes pretendan comercializar, distribuir o lucrar con estos dispositivos.

Además, se establece de manera explícita que ni el consumo ni la posesión para uso personal constituirán una infracción.