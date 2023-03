Comparte Edgar Vivar divertidas anécdotas de "El Chavo del 8"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Muchos años han pasado desde la última transmisión de "El Chavo del 8". Sin embargo, todavía hay cadenas de televisión latinoamericanas que siguen reproduciendo los episodios para un público totalmente fan de cada personaje de la exitosa producción de Roberto Gómez Bolaños. Las anécdotas todavía siguen siendo parte de algunos actores, que han brindado entrevistas o deciden compartirlas a través de sus redes sociales.

Uno de los actores que ha compartido una anécdota acerca del rodaje de "El Chavo", ha sido Edgar Vivar. El actor de 74 años es un usuario activo de Twitter, donde tiene casi 700 mil seguidores, y ha recordado un momento particular de grabación en donde hubo un golpe que todavía recuerda.

En uno de los episodios de la exitosa serie de televisión de Chespirito, "El Chavo" se enoja y se exalta de furia, y quiere golpear a Quico. Pero en un momento de viveza suprema del hijo de Doña Florinda, este se agacha y el golpe destinado a su cara lo recibe el Señor Barriga cuando iba saliendo de la casa de la amada del Profesor Jirafales.

La cuenta oficial de Twitter de "El Profesor Jirafales" ha colocado el hashtag "Memorable escena" de epígrafe del video y además el texto menciona: "Edgar Vivar intentando aguantarse la risa y mantenerse dentro del personaje tras un cachetazo y la frase de La Chilindrina".

El retuit del actor nacido en la Ciudad de México se ha viralizado y ya acumula más de 7 mil compartidos y más de 95 mil "Me gusta". Además, el mismo Vivar agregó su percepción de cómo vivió esa escena: "Jejeje. ¡Al chavo se le pasó la mano y el golpe en mi cara FUE REAL!". Algo que sin dudas se ve reflejado en dicho cuadro, ya que hay una tensión particular en todos los personajes.