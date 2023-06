Concha Buika revela que "nunca en su vida" ha pensado en el impacto de su música

La cantautora española Concha Buika, que el 1 de julio iniciará en Santo Domingo su gira "Buika Music World Tour", aseguró este martes que "nunca en su vida" se ha puesto a pensar en el impacto de su música, "porque ese no es mi trabajo".

"No sé qué hago, no sé cómo lo hago y no sé por qué lo hago, solo sé que tengo que hacerlo", respondió la artista a una pregunta de EFE durante una conferencia de prensa en la capital dominicana.

La compositora reveló que no escucha su música, "porque mi música no es para mí" y que desconoce cómo impacta su arte en quienes la escuchan.

"Mi trabajo es ayudarte a recordar y a sentirte a gusto y a no sufrir por el recuerdo. Si lo consigo o no, no lo sé. No reflexiono sobre mi música (...) aparte de que detesto el psicoanálisis", expuso.

Para Buika, los músicos, periodistas, escritores o los pintores, "somos personas que hemos hecho un compromiso de cara a la humanidad".

La cantante de variados estilos dijo que aprendió en su hogar a que "todas las músicas eran valiosas" y que estas eran y siguen siendo para ella "maravillosas".

BUIKA SIEMPRE BUIKA

La artista consideró que el mayor reto que ha enfrentado en toda su vida ha sido el descubrir sus "superpoderes" y que cada día descubre uno más.

"Cuando los seres humanos nos enfrentamos a lo que supuestamente no está bien visto, simplemente no nos paramos a pensar el por qué no está bien visto. Yo descubrí cuando cumplí 50 años y lo descubrí en esta tierra (República Dominicana), que no hace falta sufrir aunque la vida duela".

La intérprete de "No habrá nadie en el mundo" y "Jodida pero contenta" dijo que a partir de cierta edad "una persona solo tiene que decidir si quiere o no quiere hacer".

Para Buika arribar a "cierta edad" -ella cumplió los 50 años- hace que una persona ya no tenga que plantearse si las cosas son fáciles o difíciles.

SU PRESENTACIÓN

Buika dijo a los periodistas que tiene pautado un espectáculo "más o menos pensado", aunque de inmediato acotó que esto puede "venirse abajo" y al final "pasa lo que tenga que pasar" sobre el escenario.

"Tengo composiciones nuevas, pero como siempre, voy a dejarle gran parte del espectáculo a la improvisación para que entre la tribu (su agrupación) y yo desgranemos el porqué nos hemos juntado, porque siempre hay un por qué (...) por qué nos hemos juntado esa noche, sabes, y al final se obra el milagro", opinó.

Reiteró que es de las artistas de mucho improvisar, aunque ofrecerá al público las canciones que solicite. "¿Cómo no lo haría, si son tus gentes?".

Dijo que ha integrado a esta gira a músicos dominicanos, porque considera que es una forma de que de otros países puedan entender y aprender de la cultura de República Dominicana.

La española de padres de Guinea Ecuatorial ha fijado residencia en el enclave turístico dominicano de Punta Cana (este), como lo han hecho, entre otros de sus paisanos, Julio Iglesias y Diego El Cigala.