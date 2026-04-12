CONCIERTO DE BTS EN CINES GENERA REACCIONES

Los conciertos en cines de BTS, que se están proyectando en este momento en cines mexicanos, ha contabilizado cientos de fans que adquirieron su boleto para ver en pantalla grande a sus ídolos.

De acuerdo con la página de Cinépolis, en complejos como Universidad, las salas registraban buena asistencia para la función del tour Arirang, a partir de las 13:00 horas y que se estima pase las dos horas de duración.

Es el primero de dos recitales que podrán verse en la cadena exhibidora, pues el segundo está programado para el próximo sábado 18 de abril desde Tokio y no desde Goyang (Corea del Sur), como en esta ocasión.

Desde días pasados, aunque en menor escala, usuarios de las redes sociales estaban emocionados por el evento. Ayer en la noche todavía había algunos mensajes en donde se colocaban a la venta boletos.

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"Una amiga no podrá ir por cuestiones personales", escribió la cuenta @andy_busco boleto para México.

La función en México no es en vivo y en otros países como Venezuela la proyección fue mas temprana, donde hay algunas quejas de fans.

"Hemos salido del concierto de BTS en cine, no tenéis vergüenza", indicó @L10sud, "una mierda de encore, habéis tocado una canción. Baila más una anciana".

Otras se dijeron fascinados por el concepto, afirmando que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, integrantes del grupo, cantaron hermoso.

"Me ha encantado", apuntó @missylolahuete.