Vecinos abren lateral del Periférico Norte por su cuenta

Habitantes de la zona norte de San Luis Potosí, junto con integrantes de la organización de carretoneros Benito Juárez, iniciaron por su cuenta la apertura de la lateral en el cruce de Periférico Norte y las vías México–Laredo, con el objetivo de permitir el tránsito de oriente a poniente.

La decisión, explicaron en el lugar, surge tras años de inconformidad por el cierre de esta vialidad, que obligaba a los automovilistas a tomar rutas más largas o incluso circular en sentido contrario, con el consiguiente riesgo.

Desde temprana hora, vecinos de colonias como Milpillas, Los García, Villa María, Molinos del Rey, Puerta Real y Piquito de Oro se organizaron para reunir dinero, rentar maquinaria pesada y adquirir material de relleno.

En los trabajos participan al menos dos máquinas, una pipa de agua y camiones con grava para nivelar el terreno y habilitar el paso vehicular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La intervención es encabezada por el grupo de carretoneros Benito Juárez, acompañado por residentes del sector, quienes también colocaron mensajes de protesta ante la negativa de la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México de abrir la lateral.

Durante la jornada, personal de la empresa y elementos de seguridad acudieron al sitio, aunque no intervinieron directamente. También se reportó la presencia de autoridades federales, que emitieron recomendaciones para evitar riesgos en la operación ferroviaria.

Los vecinos señalaron que el paso en sentido contrario —de poniente a oriente— ya había sido habilitado en años anteriores mediante acciones similares, por lo que ahora buscan equilibrar la circulación.

Con esta acción, los participantes esperan restablecer el flujo vehicular en una zona que califican como conflictiva, marcada por constantes quejas e incidentes viales ante la falta de accesos adecuados.