Fito Páez en el Zócalo: El Juguete Rabioso y Rey Pila abrirán

El Juguete Rabioso y Rey Pila serán las bandas encargadas de abrir el concierto gratuito que Fito Páez ofrecerá el próximo sábado 18 de enero en el Zócalo capitalino.

El Juguete Rabioso, banda de origen capitalino con una trayectoria de más de 35 años, tocará éxitos como "Tu amor mata", "Mercenario" y "Le revienta el cuerpo".

Esta agrupación está liderada por el argentino Federico Bonasso y el chileno Santiago Behm y fue partícipe de movimientos contra la prohibición de conciertos al aire libre en la Ciudad de México en la década de los 90.

Por su parte, Rey Pila inició como el proyecto solista del artista Diego Solórzano, tras separarse en 2009 de Los Dynamite, y cuenta con temas como "Sordo", "No longer fun" y "No. 114".

Desde su nacimiento y su posterior integración como banda junto a Andrés Velasco, Rodrigo Blanco y Miguel Hernández, la música de Rey Pila ha sido producida por músicos como Julián Casablancas, líder de The Strokes, y productores como Paul Mahajan, quien ha trabajado con bandas como Yeah Yeah Yeahs y TV on the Radio, así como Chris Coady, también productor de Beach House y Wavves.

A lo largo de su carrera, la banda ha sido telonera y realizado giras con agrupaciones y músicos de la talla de The Cure, Depeche Mode, Phoenix, Interpol, Maroon 5 y Brandon Flowers; además de que ha tenido presencia en festivales como Vive Latino, Corona Capital, entre otros.

Así, este 18 de enero, estos intérpretes se sumarán a la lista de artistas como Paul McCartney, Roger Waters, Pixies, Caifanes, Rosalía, Interpol, Grupo Firme, Shakira, Juan Gabriel, Los Fabulosos Cadillacs, entre muchos otros que han pisado este escenario.

La cita es el próximo sábado 18 de enero en el Zócalo de la Ciudad de México a las 18:00 horas, cuando toca turno de abrir la noche a El Juguete Rabioso y, a las 19:00 horas, hará lo propio Rey Pila, mientras que a las 20 horas saldrá Fito Páez para cerrar la noche con canciones como "El amor después del amor" y "Al lado del camino".