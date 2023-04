Confirman el regreso de "Shrek" con el elenco original

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- "Shrek" está de regreso con su quinta entrega, así lo ha confirmado Chris Meledandri, socio creativo de DreamWorks Animation, quien dijo estar muy emocionado con todos los planes que giran en torno al regreso de la criatura del pantano más querida, pues aseguró que, si bien, las conversaciones con el elenco original sigue en pie, ya es seguro que cada una y uno de sus integrantes se una a este proyecto que actualizará a todos los fans de la saga acerca de qué es lo que ha pasado, alrededor de todos estos años, en la vida de Sherk, Fiona, Burro y el Gato con Botas.

En una entrevista con "Variety", a propósito del estreno en cines de "Super Mario Bros, la película", Meledandri habló del gran impulso que Ilumination, la productora de cine afiliada a Universal, de traer de vuelta a la taquilla algunas de sus películas de animación más importantes, pues entre los títulos que reveló que contarán con una secuela se encuentran "Sing" y "Mi villano favorito", pero no fue sino hasta que el director ejecutivo habló de "Shrek" que los ánimos de la entrevista tomaron sentido.

Tras 13 años de la última entrega de esta cinta, "Shrek 4", los productores de esta cinta están en la búsqueda de reiniciar la franquicia de una las películas animadas más exitosas en la historia del cine. Este regreso -destacó Meledandri- ha generado altas expectativas para la propia productora, de tal forma que, antes de confirmar el regreso de la cinta a la gran pantalla, buscaron que todo el elenco original estuviera dispuesto en participar en ella, deseo que, tal parece, ya es más que una realidad: Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy que prestan sus voces a Shrek, Fiona y Burro, respectivamente.

Y aunque Chris no quiso revelar en torno a que suceso girará la próxima cinta de "Shrek", sí adelantó que han hecho un arduo estudio de los elementos que más gustaron a sus fans durante las entregas pasadas para que, todos ellos, sean incluidos y combinados con nuevos factores y aventuras que generen la formula perfecta que, desde su estreno en 2001, ha caracterizado y distinguido a esta cinta.

"Observas cuáles son los elementos centrales que el público ha amado, y haces todo lo posible para honrar esos elementos centrales y trabajas arduamente para construir elementos de la historia y nuevos personajes que te lleven a lugares completamente nuevos. El elenco original es una gran parte de eso", destacó.

En este sentido, el fundador de Ilumination reveló que el elenco se encuentra muy entusiasmado de volver a dar vida a esta historia que conquistó al público mundial hace 22 años, aunque reconoció que aún no han llegado a ningún acuerdo concreto, sin embargo, destacó que todas las conversaciones han salido tal y como esperaban, por lo que el regreso de los personajes originales ya es un hecho.

"Hay un tremendo entusiasmo por parte de los actores para regresar", pormenorizó.

Finalmente, reveló que parte de su iniciativa de llevar al cine, por quinta ocasión, la vida de Shrek partió de los comentarios que, hace poco, realizó Eddie Murphy, donde dijo con el humor que lo caracteriza que amaba al personaje de Burro, motivo por el cual no terminaba por comprender por qué este personaje no contaba con su propia película, tal y como sucede con el Gato con Botas pues, a su consideración, Burro es mucho más divertido.

"Deberían haber hecho una película de 'Donkey'. Burro es más divertido que el Gato con Botas. Quiero decir, amo al Gato con Botas, pero no es divertido como el Burro", destacó el comediante en su declaración.

Cuando "Variety" cuestionó a Meledandri acerca de si existía la posibilidad que, algún día, Burro fuera acreedor de su propio spin-off, él contestó con un: "Sin duda alguna".