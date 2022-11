Confirman que Rebecca Jones no regresará a Cabo para cuidar su salud

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Tras haber sido hospitalizada por problemas pulmonares, la oficina de Rebecca Jones confirmó lo que muchos ya venían sospechando: la actriz no retomará su papel dentro de la telenovela "Cabo".

A través de un comunicado oficial, Danna Vázquez, su representante, reveló que, aunque la salud de Jones ha mejorado notablemente, por consejo de sus médicos no volverá al trabajo, por lo menos hasta que haya sido dada de alta y no implique ningún riesgo para ella.

"La señora Jones ha decidido, por instrucciones médica, no regresar a sus actividades hasta que sea totalmente dada de alta y pueda brindar el cien por ciento de sus capacidad actoral, como siempre lo ha hecho", se puede leer en el escrito.

Asimismo, agradecieron a la producción del melodrama, al público, a sus fans y a sus compañeros, por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en estos momentos tan difíciles.

Recordemos que fue a inicios de este año cuando se dio a conocer que la protagonista de "Para volver a amar" había sido hospitalizada de emergencia debido a una neumonía y una severa infección. Rebecca permaneció varios días en terapia intensiva hasta que su condición le permitió abandonar la clínica.

Tras darse a conocer esta noticia las alarmas entre sus seguidores se encendieron, pues algunos llegaron a creer que en realidad se trataba de un problema relacionado con el cáncer que afortunadamente venció hace algunos años.

Sobre quién reemplazará a la actriz en el melodrama producido por José Alberto Castro, aún no hay nada confirmado, sin embargo una de las candidatas más fuertes para tomar el papel es Azela Robinson.