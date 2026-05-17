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Conquista Berdem a Cannes

Tras el estreno de "El Ser Querido", el público asistente al festival francés se entrega al actor español

Por EFE

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
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Conquista Berdem a Cannes

´El ser querido´, la película de Rodrigo Sorogoyen presentada este sábado en la competición de Cannes, recibió más de 8 minutos de fuertes aplausos tras la proyección de gala, mientras que la crítica internacional se ha rendido ante el impresionante trabajo de Javier Bardem.

El equipo de la película se mostró muy emocionado por la recepción del filme, con Bardem y la coprotagonista, Victoria Luengo, abrazados, muy sonrientes, mientras Sorogoyen tenía los ojos llorosos y se apoyaba en la guionista, Isabel Peña.

"¡Viva España!", exclamó Sorogoyen en una breve intervención en la que señaló que la película la han hecho con mucho amor y agradeció al festival la cálida acogida, ante la atenta mirada de Juan Antonio Bayona.

Bardem y Victoria Luengo protagonizan esta película como un director de cine y su hija, a la que abandonó de niña y con la que quiere reconstruir una relación completamente rota.

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El diario británico The Guardian califica de "sobresalientes" las actuaciones de Bardem y Luengo pero destaca especialmente la del actor, que "ofrece su actuación más aterradora desde ´No Country For Old Men´".

"El potente drama de Rodrigo Sorogoyen cuenta con un brillante Javier Bardem", afirma por su parte la revista Screen, que considera la propuesta como "audaz" y asegura que "es intensa, implacable y perspicaz sobre la dinámica de poder en un set de rodaje".

Y Variety afirma que "hacía tiempo que Bardem no tenía un papel tan directo en el que pudiera lucirse". 

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