Críticas a TV Azteca por incluir a Chingu Amiga en cobertura Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La

está lista, las

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

sus discursos y lacontiene el aliento. La cuenta regresiva para ladel séptimo arte ya comenzó, pero este año la conversación no sólo gira en torno a las películas nominadas, sino también a una inesperada figura que formará parte de laLade losse celebrará el próximo domingo 15 de marzo en el emblemático, recinto que ha albergado la ceremonia durante más de dos décadas.Laarrancará a lasy se extenderá por alrededor de tres o cuatro horas, tiempo en el que se entregarán las estatuillas enEntre las sorpresas de esta edición destaca la participación de la, quien se sumará a lade TV Azteca para mostrar al público cómo se vive el ambiente desde la ceremonia.Para la, estarepresenta un paso más en su. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por todos.Durante unaen vivo del programa "", de Vaya Vaya TV, el conductorcuestionó duramente la decisión de la"No entiendo cómo se les ocurre llevar a esa mujer que no tiene ni idea de cine", expresó, al considerar que lade un evento de esta magnitud requiereenAunado a ello, la conductoramencionó que lacontaba con, a lo que Navarro respondió en tono burlón que esta fue conseguida por la propiaPor su parte,señaló que la empresa estaría apostando por creadores con gran número de seguidores para atraer a las, por lo que éste no dudo en decir:"Oye,que me parece maravilloso, me parece que este año no lo jala Azteca. No lo ha anunciado [...] y me parece un error. Un. Sin embargo, como ya nos tienen acostumbrados en Azteca a tomar est... decisiones ahora se llevan a laque nada que ver".Además, Escareño consideró que, existiendo múltiplesen plataformas como, lapudo optar por perfiles especializados enen lugar de una figura enfocada principalmente en entretenimiento y comedia, a lo que Navarro añadió:"Digamos que un poquito más que le gire la ardilla, porque lacon la entrevista que le hizoen '' donde le dan la bienvenida absurda. Nos queda claro que no tiene ni idea qué va a hacer. No tiene ni idea de qué personajes hay".