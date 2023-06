Cuenta Margot Robbie el detrás de escena de los pies de Barbie

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La película Barbie ha generado mucha expectativa en los fanáticos porque al ser una producción de Warner, es sabido que no escatimaron gastos y los distintos detalles que se van sabiendo, hacen que mucha gente quiera verla. Las redes sociales han sido clave en aumentar la ansiedad de los seguidores porque los afiches en los que aparecen los actores se hizo filtro y las redes se inundaron de ellos.

También hemos visto más de un tráiler lo que ha ido alimentando la expectativa, pero hay una coincidencia unánime y es que Margot Robbie luce espléndida el color rosa. Justamente la actriz protagónica contó una de las particularidades de la muñeca y es que sus pies están diseñados para usar zapatos de tacón.

Justamente el tráiler comienza con Barbie quitándose los suyos, pero manteniendo el pie con la curvatura de la muñeca. Entonces la actriz fue consultada cómo es que se logró esa escena sabiendo que cualquier persona no mantiene los pies en esa posición. La película irá mostrando cambios en lo que conocemos de la famosa creación de Mattel.

En una reciente entrevista con Fandango, Margot Robbie desveló que para realizar la escena de los tacones tan sólo necesitaron repetir la toma unas ocho veces. "No fueron tantas", indicó. La escena debió realizarse con adhesivos que colocaron en la suela de los tacones eso permitió lograr que los zapatos se quedaran en el sitio cuando Margot Robbie se descalzara. Además, la actriz contó con la ayuda de unas barras en los laterales para poder acompañar su paso y así apoyar el peso de su cuerpo sobre ellas y sostenerse en puntillas y evitar usar arneses ni herramientas similares.

#MargotRobbie nos cuenta como fue la iconica escena del pie de #BarbieMovie pic.twitter.com/FkfQweIBk9 — illilli Marisa Cariolo illilli (@cariolisima) June 28, 2023