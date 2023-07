Cynthia Rodríguez habla de cuando Carlos Rivera le pidió matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- A poco de que Cynthia Rodríguez dé a luz a León, el bebé que espera a lado de Carlos Rivera, contó a Pati Chapoy cómo fue el día en que el cantante le preguntó si quería que se casara con él, lo que la "hizo volar" literalmente, pues se lo pidió de una forma muy inusual pues ella nunca sospechó que estaba a punto de hacerle la propuesta de matrimonio, la que tuvo lugar en España, una país que ha significado mucho en la vida del ex académico.

Desde el día de ayer, "Ventaneando" ha emitido parte de la entrevista que Chapoy sostuvo con Cynthia, la cual ha generado mucha reacción en el público, pues no fue sino hasta que se embarazó que la ex académica comenzó a abrirse y hablar más acerca de su vida personal pues, pese a que confesó que lleva una relación amorosa con Carlos Rivera, de más de nueve años, no nos enteramos de ella sino mucho tiempo después y, aunque ya teníamos conocimiento de su amor, los detalles de su historia eran desconocidos.

Por ello, la titular del programa de espectáculos aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo recordaba el día en que Rivera le pidió matrimonio, cuestionamiento que, de sólo escucharlo, produjo que las lágrimas cristalizaran los ojos de la exconductora de "Venga la alegría", quien abandonó el matutino el año pasado, para concentrarse en cada etapa de su embarazo, el cual estuvo buscando por mucho tiempo y no logró sino hasta que atravesó un tratamiento de fecundación in vitro.

Precisamente, Rodríguez dijo que su estado había producido que derramara unas lágrimas, debido a que se encuentra muy sensible:

"Ay, Paty fue tan bonito... es que, de verdad, ese hombre es un sueño", en ese momento su voz se quebró y buscó un pañuelo al tiempo que indicaba: "Ay, estoy embarazada".

Fue así que la originaria de Monclova, Coahuila, rememoró que todo tuvo lugar en España, en uno de sus viajes al viejo continente y, a pocos días de volver a México, Cynthia le comentó a Carlos que, a pesar de tener muchas fotografías tomadas con su celular, no tenían ninguna sesión de estudio, por lo que sugirió que, aprovechando su estancia en Madrid, debían realizarse una, lo que le pareció una muy buena idea a Rivera.

A poco de comenzar con la sesión en la habitación donde se hospedan y en los pasillos, Rivera le dijo que bajaran al jardín para hacer unas tomas al aire libre, pero lo que su pareja no imaginaba es que Carlos había solicitado el uso exclusivo de una de las salas de eventos del hotel Regis, donde estaban, la cantante comenzó a notar que algo extraño sucedía pues, al abrirse las puertas, vio como toda la habitación estaba llena de orquídeas y con algunos músicos, listos para ejecutar sus instrumentos, lo que la intrigó inmediatamente.

"Llenó de flores todo el salón (lleno de orquídeas) y tenía músicos; de cuerdas, un pianista (comenzaron a tocar)... yo veo eso y comencé a llorar", contó.

Rivera le dijo que había organizado un concierto exclusivo para ella, en el que interpretó las canciones que le había escrito y dedicado a lo largo de toda su relación, pero el momento dio un giro muy especial cuando Carlos cantó una nueva canción; "La carta", que Cynthia reveló que tiene una historia muy especial, porque, cuando se hicieron novios, ella le pidió que le escribiera una carta, pues ella siempre se las escribía, sin embargo, en ese momento, él le expresó que no escribía cartas si no canciones, por lo que la conductora siempre se quedó con las ganas.

"Ese día me dice: '¿Qué crees, te acuerdas de la carta que me habías pedido? Te la escribí, si quieres ábrela y léela', la abro y leo que dice 'Hola, amor mío'", y el cantante ya no dejó que siguiera leyéndola, al expresarle que no la iba a entender y, entonces, comenzó a cantar el nuevo tema que había escrito para ella y que, en su última estrofa, dice: "Cásate conmigo".

"Me lo pide y no me desmayé ahí, pero yo (dije): 'Sí, por supuesto que sí', bailamos, lloramos, nos tomamos fotos y fue un momento mágico", destacó.