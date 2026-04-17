D4vd arrestado en Los Ángeles por muerte de adolescente de 14 años

LOS ÁNGELES (AP) — El cantante D4vd ha sido arrestado bajo sospecha de matar a una adolescente de 14 años cuyo cuerpo en descomposición fue hallado hace siete meses en su Tesla aparentemente abandonado, informaron las autoridades el jueves. Los abogados de D4vd declararon su inocencia.

La policía de Los Ángeles indicó en un breve comunicado que detectives de homicidios arrestaron al cantante de alt-pop de 21 años nacido en Houston, cuyo nombre verdadero es David Burke, bajo sospecha de asesinato en la investigación por la muerte de Celeste Rivas Hernandez.

Los abogados defensores Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter respondieron en un correo electrónico: "Seamos claros: la evidencia real en este caso demostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernandez y que él no fue la causa de su muerte".

La policía señaló que los investigadores presentarían el caso a los fiscales en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles el lunes. La oficina indicó en su propio comunicado que está al tanto del arresto y que su División de Delitos Mayores revisará el caso para determinar si hay pruebas suficientes para presentar cargos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En este caso no ha habido ninguna acusación formal emitida por un jurado ni se ha presentado ninguna denuncia penal. David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David", añadieron los abogados.

Fue su primera declaración pública sobre el caso. Las autoridades no identificaron públicamente a Burke como sospechoso hasta su arresto. Permanecía detenido en la cárcel sin derecho a fianza.

El cantante había estado bajo investigación de un jurado acusador del condado de Los Ángeles que examinaba la muerte de Rivas Hernandez. La pesquisa era oficialmente secreta, pero su existencia, y la designación de D4vd como su objetivo, se reveló el 25 de febrero, cuando su madre, su padre y su hermano presentaron una objeción en un tribunal de Texas a citaciones que exigían que testificaran.

El cuerpo de Rivas Hernandez, muerta desde hacía tiempo, fue encontrado en un Tesla remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, un día después de cuando habría cumplido 15 años. Era una estudiante de séptimo grado de 13 años cuando su familia reportó su desaparición en 2024 desde su ciudad natal de Lake Elsinore, a unas 70 millas (112 kilómetros) al sureste de Los Ángeles. Las autoridades señalan su edad como 14 años cuando fue asesinada en documentos judiciales.

El Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de sus familiares citados, según documentos judiciales presentados por los fiscales. Había sido remolcado desde un vecindario acomodado en Hollywood Hills donde había estado estacionado, aparentemente abandonado.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un depósito de remolque encontraron una bolsa para cadáveres "cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición", según los documentos judiciales, y "los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y observaron una cabeza y un torso en descomposición".

Investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y "descubrieron que los brazos y las piernas habían sido seccionados del cuerpo", de acuerdo con los documentos judiciales. Debajo de la primera se encontró una segunda bolsa negra, y dentro había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente ninguna causa de muerte.

D4vd, que se pronuncia "David", ganó popularidad entre los fans de la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito "Romantic Homicide", que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut "Petals to Thorns" y una continuación, "The Lost Petals", en 2023.

Cuando se descubrió el cuerpo, D4vd estaba de gira en apoyo de su primer álbum de larga duración, "Withered". Más tarde, se cancelaron los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una presentación programada en el Museo del Grammy de Los Ángeles; también se canceló la gira europea que iba a comenzar en Noruega.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.