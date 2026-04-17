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Petro anuncia reunión con su par venezolana en Caracas

La reunión prevista para el 24 de abril será la primera bilateral presencial entre Petro y Rodríguez desde que ella asumió el cargo.

Por AP

Abril 17, 2026 03:46 p.m.
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Petro anuncia reunión con su par venezolana en Caracas

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el viernes que viajará el 24 de abril a Caracas para reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que el mes pasado se cancelara un encuentro bilateral.

"Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña y entonces voy a Caracas", dijo Petro en una entrevista con RTVE y la agencia española EFE en Barcelona, donde asistirá el sábado a una reunión de líderes progresistas con sus homólogos de España, México, Brasil y Uruguay.

De concretarse, la reunión sería la primera bilateral presencial entre Petro y Rodríguez desde que asumió como mandataria encargada de Venezuela.

La fecha original era el 13 de marzo en un puente fronterizo, pero un día antes se canceló por "motivos de fuerza mayor", según un comunicado conjunto de ambos gobiernos. Petro detalló luego que Rodríguez temió por su seguridad en la frontera, donde operan grupos armados ilegales.

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La última vez que Petro viajó a Caracas fue en abril de 2024 para ver al entonces presidente Nicolás Maduro, con quien conversaba frecuentemente. A su llegada al poder en 2022 Petro decidió reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela luego de que su antecesor las rompiera al considerar a Maduro un "dictador".

Petro dijo que ir a Caracas es parte de lo que lo llevó a ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas.

"Yo fui a Venezuela en tiempos de Maduro a decirle —hablaba mucho con Europa y con (Joe) Biden— que era el momento de dejar el poder si el pueblo quería eso", indicó Petro.

Agregó que, a su juicio, las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 no fueron "libres".

Petro insistió el viernes en su propuesta de un gobierno de transición en Venezuela en el que cogobiernen el oficialismo y la oposición"uno o dos años" para "darse confianza".

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