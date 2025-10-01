Dalilah Polanco narra infidelidad con Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque Dalilah Polanco ha hablado poco dentro de "La casa de los famosos México" sobre su vida privada, en una dinámica que se realizó recientemente en el reality dio algunos detalles sobre la infidelidad que sufrió cuando todo parecía ir perfecto con la pareja en cuestión, y aunque no mencionó de quién hablaba, todo parece indicar que se refería de su ex Eugenio Derbez.

En pasadas ocasiones, Dalilah ha contado lo importante que fue esa relación para ella, los bonitos momentos que pasó con el actor y creador de "La familia P. Luche", proyecto en el que ella participó como "Martina", y donde se dio el flechazo con Eugenio.

Fue en 2003 cuando Dalilah se divorcia de Sergio Catalán y Eugenio la invita a salir, el romance comienza para ellos y viven juntos durante tres años, tiempo en el que la actriz conoce y convive muy de cerca con los hijos de Derbez: Vadhir, Aislinn y José Eduardo.

Dalilah descubrió traición de la peor manera

Polanco, una de las finalistas del reality, dejó pasar muchas señales de traición de su pareja para no ser la novia tóxica, pero cuando se enteró fue peor, pues una amiga le habló para decirle que su amado estaba en un evento con otra mujer.

Un día, una conocida revista, contó Dalilah, la llamó para preguntarle qué pensaba de las fotografías que se habían publicado, ella colgó el teléfono y corrió, junto con una amiga, a comprar la revista. Ahí lo descubrió todo.

"Había fotos de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros en un estacionamiento y caminando, y se me rompió el corazón, agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella y le dejé la revista en la cama".

La revista TV Notas revivió dichas fotos, en la que aparece Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo, su actual esposa; Polanco, admitió, que tras el descubrimiento de la infidelidad se desató algo tóxico.

"Después de eso se desató una relación tóxica terrible durante muchísimo tiempo".

Dalilah reconoció que se le rompió el corazón en gran parte, porque no le hizo caso a su sexto sentido, a las señales que eran claras pero que en su momento ella prefirió dejar pasar para no ser "la novia tóxica".

"La ruptura del corazón fue cuando no le hacemos caso a lo que sentimos, yo se lo pregunté en tres ocasiones con meses de diferencia, y existía lo que yo me temía y siempre se me negó categóricamente".

Polanco remató su relato con una reflexión:

"Se rompe el corazón porque te engaña la persona a la que amas, y se te rompe el corazón porque no te hiciste caso desde el inicio y sabías que algo andaba mal".

Eugenio Derbez se casó con Alessandra Rosaldo el 7 de julio de 2012 en la Parroquia Regina Coeli, en Ciudad de México, después de seis años de noviazgo, y de que Alessandra decidiera terminar la relación ante la falta de decisión de Eugenio para dar el siguiente paso.