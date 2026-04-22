Darren Aronofsky advierte sobre impacto de videítos en cine

GUADALAJARA, Jal., abril 22 (EL UNIVERSAL).-

, realizador de "El cisne negro" Y "Réquiem por un sueño",

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que ya no puedan hacerse películas como antes, porque entre otras cosas la gente recibe en pequeños videos como TikTok, estímulos adormecedores.Esta noche el cineasta ofreció unaen el marco delque se desarrolla en esta ciudad, en el que consideró que se ha dejado de lado el arte de, cuando es algo que se hace desde el inicio de los tiempos.están, ya no hay películas que hubo un tiempo y que apuntaban a la imaginación, es difícil y la gente pone su. Estamos atrapados, estamos en un lugar terrible, yo creo haber tenido los mejores recuerdos de mi vida a las 3 de la mañana con mi familia haciendo que algo suceda", explicó."Con estos videítos de segundos la gente recibe estasque adormecen nuestros cerebros; estoy seguro que todos recuerdan qué hacían y con quién estaban el día que vieron una, pero nadie se acuerda de lo que vio después de dos horas pegados al teléfono", subrayó el creativo.Durante la plática agradeció al público que "", su más reciente filme, haya generadoque en su corrida en EU y recordó que las limitaciones siempre estado en su carrera."Se necesitapara superar todo eso, va a haber muchos siempre. Nunca me interesaron las, donde se trata de ser ricos y conseguir a la chica. Creo que cuando comenzamos a ver elde otra manera, es cuando salen cosas interesantes", consideró.Sobre lasu postura no es radical: sabe que es algo que llegó para quedarse y está consciente de que se, pero la pregunta que todos deben hacerse eshumanas esa es lay una vez que superas eso, logras lo que quieras,de personas a las que atraviesan cosas", indicó.Previo a su charla, Darren inauguró laque por medio de piezas explora lapor medio de lay la manera en que es condicionada por la tecnología.Elque pretende convertirlo enes algo que ha rondado en su cabeza desde hace"Son estas historias que sabes que tienes que contar, quey ahí están, eso es lo que", destaca.