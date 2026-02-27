¿De qué trata "El Del Palenque"? corrido dedicado a "El Mencho"
El corrido El Del Palenque, que narra la historia del CJNG y su exlíder, fue rechazado por el grupo musical en el evento.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El empresario y excandidato del Partido Verde y PT,Pedro Segura Valladares , se encuentra envuelto en polémica, luego de que a través de redes sociales comenzara a circular un video
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
de él solicitando y cantando un corrido dedicado al exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", quien fue abatido el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco.
En el video, compartido por el periodista Carlos Loret de Mola, a través de X —antes Twitter—, se aprecia al excandidato pedir y luego entonar el corrido "El Del Palenque", del grupo Los Alegres del Barranco.
El polémico momento, que tuvo lugar durante una fiesta organizada en su rancho de Tepecoacuilco, surgió luego de que Segura Valladares solicitara la canción al grupo sinaloense, cantando las primeras dos frases de la composición "Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente", y agregando "Yo me la canto, tú nomás dame el tono...".
Sin embargo, el grupo se negó, dejándole claro a Segura que no se unirían, pues les ha perjudicado en el pasado —como en el incidente en la Universidad de Guadalajara, en el que se le acusó al grupo de incurrir en apología del delito, luego de proyectar imágenes de "El Mencho" durante un concierto—.
¿De qué trata "El Del Palenque" de Los Alegres del Barranco?
"El Del Palenque" es un corrido de la banda sinaloense Los Alegres del Barranco lanzado en 2021.
La letra narra en primera persona la historia y la perspectiva de un personaje poderoso dentro del mundo del narcotráfico, haciendo analogías con palenques y peleas de gallos.
Desde las primeras frases hace referencia al CJNG, pues dice "Cuatro letras van al frente...El del cártel jalisciense...". Posteriormente, la letra menciona directamente al narcotraficante, diciendo "A las órdenes de Mencho".
El narcocorrido también nombra a diversos personajes, conocidos por su cercanía o vínculos con el grupo criminal, como el Tuli o Merino. Asimismo, se menciona a grupos armados como Élite, Guerreros, Delta, Jardinero y 85, conocidos por estar bajo el mando del exlíder.
Aunque gran parte de la canción hace alusión a temas de violencia y poder, también se entienden algunas muestras de afecto hacia compañeros cercanos, "su princesa" y su familia.
La letra utiliza metáforas para reflejar fuerza y poder. Con frases como "Tengo gallos de pelea que pelean por mi partido", se hace referencia a todas las personas que se encontraban bajo las órdenes del narcotraficante.
En general, la canción mezcla elementos de la cultura popular como peleas de gallos y palenques, con la vida dentro de las organizaciones del narco, usando esas imágenes para hablar de fuerza, control territorial y lealtad entre grupos, así como del respeto y cariño hacia su entorno cercano.
no te pierdas estas noticias
¿De qué trata "El Del Palenque"? corrido dedicado a "El Mencho"
SLP
El Universal
El corrido El Del Palenque, que narra la historia del CJNG y su exlíder, fue rechazado por el grupo musical en el evento.
Russell Crowe encarna a Hermann Göring en película sobre juicio de Nuremberg
SLP
El Universal
El filme brasileño ganó premios en Cannes y aborda la vigilancia en dictadura militar desde una perspectiva social.
Demi Moore impacta con nuevo look
SLP
El Universal
Demi Moore posó para Gucci durante el debut de Demna, atrayendo la atención por su cambio de estilo.