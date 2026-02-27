¿De qué trata "El Del Palenque"? corrido dedicado a "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El empresario y excandidato del Partido Verde y PT,

, se encuentra envuelto en polémica, luego de que a través de redes sociales comenzara a circular un

de él solicitando y cantando un corrido dedicado al exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El", quien fue abatido el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco.En el, compartido por el periodista, a través de—antes Twitter—, se aprecia al excandidato pedir y luego entonar el corrido "", del grupoEl polémico momento, que tuvo lugar durante unaorganizada en su, surgió luego de que Segura Valladares solicitara laal grupo sinaloense, cantando las primeras dos frases de la composición "Soy el dueño del palenque,van al frente", y agregando "Yo me la canto, tú nomás dame el tono...".Sin embargo, el grupo, dejándole claro a Segura que no se unirían, pues les ha perjudicado en el pasado —como en el incidente en la Universidad de Guadalajara, en el que se le acusó al grupo de incurrir en, luego de proyectar imágenes de "El" durante un concierto—.¿De qué trata "" de" es un corrido de la banda sinaloenselanzado enLa letra narra en primera persona la historia y la perspectiva de un personaje poderoso dentro del mundo del, haciendo analogías conDesde las primeras frases hace referencia al, pues dice "van al frente...El del cártel jalisciense...". Posteriormente, la letra menciona directamente al narcotraficante, diciendo "A lasde".El narcocorrido también nombra a diversos personajes, conocidos por su cercanía o vínculos con el grupo criminal, como el. Asimismo, se menciona acomo Élite, Guerreros, Delta, Jardinero y 85, conocidos por estar bajo el mando del exlíder.Aunque gran parte de lahace alusión a temas de, también se entienden algunas muestras de afecto hacia compañeros cercanos, "su princesa" y suLa letra utilizapara reflejar fuerza y. Con frases como "Tengoque pelean por mi partido", se hace referencia a todas las personas que se encontraban bajo lasdel narcotraficante.En general, lamezcla elementos de lacomo, con la vida dentro de las organizaciones del narco, usando esas imágenes para hablar de fuerza,entre grupos, así como del respeto y cariño hacia su entorno cercano.