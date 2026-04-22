Defienden a Gael García, tras disgustarse por ser grabado por fan

Gael García Bernal reaccionó sorprendido cuando, mientras compartía una comida con amigos, un hombre se acercó a él usando su celular para grabarlo, motivo por el que le solicitó que, antes de capturar imágenes de él, le preguntase si podía hacerlo. ¿La reacción en redes?, ha sido positiva; los fans del actor no tomaron su actuar como una descortesía, sino como una marcada manera de poner límites y salvaguardar su privacidad.

Esta semana circula un video del actor mexicano, en el que, desde la distancia, es captado en compañía de cuatro conocidos, con los que comparte los alimentos en un restaurante.

El clip fue capturado por un hombre que justifica ser fan del actor, motivo por el que tuvo el impulso de grabarlo, cuando advirtió que se encontraban en un mismo espacio.

El video llamó la atención, especialmente porque, aunque el actor no fue desatento, sí mostró disgusto por ser grabado sin su consentimiento.

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Esto fue lo que dijo:

"Oye, compañero. ¿Por qué me estás filmando?, pregúntame estas cosas, a la próxima pregúntame antes".

Fue así que la persona que lo grababa le explicó que era su fan y que, como figura pública, le parecía muy normal el hecho de tratar de conseguir una imagen de él, sin que eso supusiera un problema.

"Porque soy tu fan, nada más te quería saludar, eres una figura pública, soy tu fan, he visto tus películas".

"Te agradezco, pero, a la próxima, pregúntame", replicó el actor.

Gael y el hombre chocaron los puños y, en cuanto el video fue subido a redes se viralizó, con el titular "Gael García, molesto con un fan porque lo saluda". Sin embargo, en redes, toman partido por el actor mexicano, al opinar que creen que es razonable que mostrara desconcierto, ya que se encontraba en un momento cotidiano de su vida y no en un set o alfombra roja: "Botón de apoyo a Gael". "No sé molestó porque lo saludas, se molestó porque lo grabas, son dos cosas diferentes". "Se pregunta y después se graba". "La gente tiene que dejar de grabar a los demás sin su consentimiento...". "Antes de ser figura pública es ser humano y, como ven, él estaba hablando con sus amigos, feo que su fan lo interrumpiera y, encima, lo grabara, Gael no estaba en una gala como para estar dispuesto a atender gente". "En ningún momento se ve molesto, sinceramente. De hecho, lo interrumpieron en su espacio". "Es figura pública, no animal de zoológico".