Delegado general desmiente rumor sobre Jim Carrey en César

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El

de los

, en donde Jimfue reconocido con un galardón honorífico, restó todo peso a las especulaciones acerca de que, quien se presentó en el evento, no era, supuestamente, el verdaderoy expone una razón de peso para desmentir el trascendido que se ha divulgado en los últimos días.de los premios franceses, conversó con "" -medio especializado en cine-, para contar cómo fue su experiencia en la, en la que elcanadiense fue galardonado.La charla se enfocó, principalmente, en laque rodea a la figura del, pues, durante el fin de semana, se especuló que, aparentemente, no habría sido él quien se presentó en, de París, sino elEsto debido porque eluna fotografía, donde aparecía una, con el mismo corte de pelo con el que se le vio a, así como unaque se asemejaba a la estructura ósea dely una dentadura con muchas semejanzas a la de él, junto con la frase "Alexis Stone como Jimen Paris".Sin embargo,no sólo vio como intrascendente el rumor, sino que indicó que, de hecho,su asistencia a los César, desde el verano del año pasado, cuando le informaron que sería reconocido con elpor su trayectoria.Además, reveló que, honrado por el título que recibiría, else propuso aprenderse su, para lo que se preparó por, por lo que, para el representante de los premios, sería absurdo quese hubiera prestado a que alguien se presentase en su lugar.El esmero delfue tal que,cuenta querecurría a él para preguntarle sus dudas acerca del"Lade Jimse planeó desde verano,de conversaciones continuas y constructivas; trabajó en sudurante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras".Otro de los argumentos que disiparían las dudas, como expresó Gregory, es quefuepor gran parte de su círculo; entre esas personas se encontraron su-de la que no especificó nombre-, su hija Jane, su nieto Jackson, su publicista Marleah Leslie, 12 familiares más y algunos amigos cercanos, entre ellos el cineasta, con quien trabajó en la cinta "Eternal sunshine of the spotless mind" (2004).Desacreditando todas las teorías conspirativas, cimentadas en el cambio en el aspecto físico deafirmó que, para él, lo más importante fue tener la oportunidad de tratar al, pues la interacción que tuvieron lo hizo reafirmar laque sentía por él."Para mí (el rumor) no es un problema, sólo recuerdo su, su, su benevolencia, su", ahondó.