Financiamiento automotriz crece 6.3% en 2025

Del total de los créditos, el 86% se otorgó para la compra de vehículos nuevos

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:07 p.m.
Durante 2025 se financiaron un millón 105 mil 326 vehículos nuevos y seminuevos, el equivalente a un avance anual de 6.3% respecto a 2024.
Este incremento representa 65 mil 746 vehículos financiados más respecto al año anterior, de acuerdo con el Reporte de Financiamiento difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con información de JATO Dynamics.
Del total de los créditos, el 86% se otorgó para la compra de vehículos nuevos, con un incremento de 7% respecto al 2024.
Y el resto de los créditos fueron para financiar la compra de vehículos seminuevos, con 153 mil 9 unidades, lo que representa un avance de 3.4% respecto al 2024.
El reporte ratificó que los créditos por tipo de institución no tuvieron variaciones relevantes: las financieras de marca, ligadas a las armadoras, se quedaron con 79% de los financiamientos otorgados.
Mientras que los bancos se quedaron con 19.7% del mercado de crédito automotriz; y el autofinanciamiento se quedó con 1.1% de los créditos otorgados.
Entre las financieras de marca, las que más incrementaron el otorgamiento de crédito fueron JAC con un 64%; NR Finance, un 22%; KIA Finance, 16%; y Mazda Financial Services (Santander) con un 15%.
Los principales plazos en que se colocaron los créditos para adquirir unidades nuevas fueron 36, 48, 60 y 72 meses, representando el 79% del total de las colocaciones durante 2025.
Por último, sobre la variación porcentual anual en las colocaciones de vehículos ligeros nuevos por estados, sin incluir autofinanciamiento, todas las entidades presentaron avances con excepción de Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Tabasco.

