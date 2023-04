Demandan otra vez a Bellakath por "Gatita"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, saltó a la fama gracias a su tema musical "Gatita". Sin embargo, al poco tiempo fue acusada de plagio por el grupo Son de AK, quien recientemente interpuso una demanda oficial contra la cantante.

Anteriormente, Bellakath y Son de AK ya habían protagonizado una disputa por el parecido de "Gatita" con "El hueso de mi perra". En ese momento, la canción de la reguetonera fue dada de baja de Spotify, TikTok e Instagram.

No obstante, tras una conversación con sus abogados, logró que le regresaran los derechos de la pista. Aunque tal parece que la resolución no dejó satisfechos a Son de AK.

Son de AK acusó a Bellakath de haber copiado el ritmo y el compás del tema "El Hueso de mi Perra", estrenado en 2012. Por tal motivo emprendieron acciones legales contra Huerta Díaz.

A través de un comunicado, Legal Master informó que, tras un dictamen pericial, se encontró que "Gatita" tiene elementos similares en el ritmo, notas, melodías, acordes y compases, así como una serie de similitudes en el estribillo de la canción de Son de AK ft Little Key.

La compañía acusó a Bellakath de haber hecho una modificación no autorizada del tema del grupo colombiano. Además, "Gatita" también tendría construcciones fonéticas y gramaticales idénticas a "El Hueso de mi Perra".

Meses atrás, cuando el tema de Bellakath fue retirado de plataformas digitales, la cantante aseguró que era víctima de una injusticia porque tenía la manera de confirmar que ella y Alexito Mix eran los autores originales de la canción.

La reguetonera arremetió contra Son de AK y mencionó que lo único que querían era "colgarse" del éxito que tenía "Gatita".

En el comunicado firmado y publicado por el abogado Alejandro Ospina, representante de Legal Master, también se acusa a Bellakath de haber hecho declaraciones injuriosas, xenófobas y racistas a los medios de comunicación sobre el pleito con Son de AK.