Desfile Navideño en CDMX: botarga de muñeco de Jengibre se desvanece

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El pasado sábado 29 de noviembre se llevó el Bolo Fest 2025 en la Ciudad de México, un desfile navideño organizado por Liverpool que se ha vuelto tradición, pues marca el banderazo de inicio a los eventos por la temporada festiva.

El evento, que al igual que en años pasados, reunió a miles de personas sobre Paseo de la Reforma, comenzó a las 3:00 de la tarde en punto, partiendo del Ángel de la Independencia y avanzando sobre la famosa avenida para finalizar en el Monumento a la Revolución.

Entre botargas navideñas, el icónico osito Bolo -representativo de la marca-, carros alegóricos y globos monumentales de personajes conocidos, el festival brindó música, baile, entretenimiento y diversión a miles de niñas y niños en la capital.

Botarga de muñeco de jengibre se desvaneció durante el Bolo Fest 2025

A pesar de diversas aglomeraciones y cierres de vialidades, en términos generales, el evento transcurrió de manera segura. Sin embargo, a través de redes sociales se hizo viral un video de una de las botargas de muñecos de jengibre, que se desplomó en plena avenida.

En el video viral se puede ver a la botarga de galleta de jengibre caminar de manera exhausta y poco a poco comenzar a tropezar. Una persona rápidamente se acercó a asistir al personaje, sin embargo, rápidamente se observa cómo se vence, cayendo descuidadamente sobre el piso.

A pesar de los esfuerzos por reincorporar a la persona, las imágenes muestran que continúa tambaleándose, por lo que recibe asistencia para retirarse de la zona, asumiendo que estaba sufriendo un desmayo o un golpe de calor, derivados de la actividad física prolongada -como bailar y brincar-portando botarga.

Luego de la publicación del primer video de la botarga de muñeco de jengibre que se desplomó durante la muestra navideña, comenzaron a surgir en redes diversos videos virales en los que se ve a otras botargas del mismo personaje siendo retiradas del desfile.

Una joven incluso publicó su testimonio, en el que confiesa que las botargas de muñeco de jengibre son de las más pesadas del evento y que tras portarla por varias horas, comenzó a sentir agotamiento extremo y golpe de calor, por lo que se vio obligada a ser retirada del recorrido. Agregó que fue llevada a una zona de atención médica y que había compañeros que estaban en condiciones "mucho peores" que la de ella.

Estos videos llamaron la atención de los usuarios, algunos realizaron comentarios expresando su preocupación por el bienestar de las personas dentro de las botargas, mientras que otros lo tomaron como una situación muy cómica.

Algunos comentarios que se encuentran en dichas publicaciones son:

"Hace falta una ley para los derechos de las galletas de jengibre".

"Un fuerte aplauso a las galletas caídas en la misión Bolofest 2025, hicieron un buen trabajo".

"Galletas de bolofest reportense!!! Están bien?".

"Porque no le sacaron el traje en ese momento???".

"Deseo se encuentre bien el trabajador que se puso mal...".