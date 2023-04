DiCaprio testifica en juicio de exrapero de The Fugees

NUEVA YORK. -Leonardo DiCaprio testificó el lunes en el juicio del ex rapero de The Fugees, Prakazrel “Pras” Michel, acusado de asociación delictuosa para canalizar dinero de un fondo estatal de Malasia a la campaña de reelección de Barack Obama en 2012.

Michel fue miembro fundador del influyente grupo de hip hop de la década de 1990, The Fugees, junto con Lauryn Hill y Wyclef Jean, quienes tuvieron grandes éxitos con “Ready or Not” y “Killing Me Softly With His Song”.

Los fiscales alegan Michel conspiró con el empresario malasio Low Taek Jho para canalizar dinero de 1MDB (1Malaysia Development Berhad), un fondo estatal de Malasia establecido en 2009 para promover el desarrollo, hacia la campaña de reelección de Barack Obama en 2012 a través de donantes presta nombres.

El juicio de Michel, un neoyorquino de 50 años que afirma su inocencia, comenzó el jueves.

DiCaprio testificó en el caso por sus vínculos con Low, el presunto artífice del escándalo, quien también fue acusado en Estados Unidos, pero se volvió un fugitivo internacional cuando Michel fue a juicio.

DiCaprio, quien no está acusado de ningún delito, conoce a Michel desde la década de 1990, y a Low profesional y socialmente desde hace años.

El actor galardonado con el Oscar testificó que conoció y se hizo amigo de Low en una fiesta de cumpleaños en Las Vegas en 2010.

Low le dio regalos a DiCaprio, que el actor ha devuelto desde entonces, incluida una pintura de Picasso valuada en 3,2 millones de dólares y un collage de Jean-Michel Basquiat valuado en 9,2 millones de dólares. Low ha sido un donante habitual de la fundación benéfica de DiCaprio.

Low usó dinero del fondo para financiar la película de Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street” (“El lobo de Wall Street”), un filme de 2013 sobre un financiero de Nueva York fraudulento protagonizada por DiCaprio.