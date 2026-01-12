Diego Luna compara serie 'Andor' con conflictos actuales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Durante el paso del actor Diego Luna por la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, el actor habló y expresó el orgullo que siente por formar parte del proyecto de Disney, "Andor"; también hizo referencia a la profundidad del argumento de la serie, que lo llevó a ser nominado en la 83° edición de los premios.

"Me involucro en proyectos que significan algo para mí, que dicen algo que yo quiero escuchar que se diga, ¿sabes? Y 'Andor' fue uno de esos", comentó "el Charolastra".

El protagonista de la cinta "Y tu mamá también" destacó que la serie de Disney+ incluye múltiples referencias a procesos históricos y sociales que siguen vigentes en la actualidad.

"'Andor' tiene muchas referencias del pasado que pueden ser usadas en el presente. Estoy feliz de que Tony Gilroy (director de 'Andor') tenga la dirección correcta", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A través de sus redes sociales, el actor mexicano presumió el outfit con el que asistió a la ceremonia donde se encuentra nominado como Mejor actor en una serie de televisión por su trabajo en "Andor".

En su cuenta de Instagram, Luna compartió una fotografía luciendo un smoking color marrón, tono que guarda semejanza con la chaqueta que utiliza su personaje en la popular serie del universo Star Wars. Además, mostró un detalle especial: un plato con una felicitación escrita en chocolate que decía "Felicidades" y una foto de su personaje del espía rebelde Cassian Andor.

"Andor", el proyecto de Disney que triunfa en los premios

Desde su estreno en abril de 2022, "Andor" parecía ser solo un proyecto más dentro del universo Star Wars; sin embargo, con el paso de los episodios y a lo largo de sus dos temporadas, la serie adoptó un tono más maduro y realista.

La historia protagonizada por Diego Luna mostró el otro lado de la vida en la galaxia, enfocándose en la gente común que vive bajo el régimen del Imperio, dejando de lado a los

En la pasada entrega de los Premios Emmy, "Andor" fue reconocida con cinco galardones, entre los que destacaron:

Mejor guion para una serie dramática

Mejor montaje/edición

Mejores efectos visuales

Mejor diseño de vestuario

Mejor diseño de producción