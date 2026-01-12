IA, fraude y geopolítica lideran riesgos cibernéticos, alerta FEM

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).-Existen tres riesgos cibernéticos que se observan como los más preocupantes para el 2026: las vulnerabilidades relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA); los ataques por motivos geopolíticos y el fraude que es el de mayor crecimiento y expansión en todo el mundo, dijo el World Economic Forum o Foro Económico Mundial (WEF).

En el "Panorama Global de Ciberseguridad 2026", que se dio a conocer este 12 de enero, se explicó que los riesgos avanzan a "velocidad sin precedentes".

El reporte que elaboró el WEF en colaboración con Accenture se dijo que el fraude cibernético es una amenaza generalizada, ya que un 73% de los encuestados dijo que ya se vieron afectados o conocen a alguien que fue víctima de ello en el 2025.

"Los CEO catalogan el fraude y el phishing como su principal preocupación por encima del ransomware", es decir, software malicioso que puede bloquear el acceso a ciertos datos y pedir rescate para recuperarlos.

El director general del WEF, Jeremy Jurgens, dijo: "Ahora que los riesgos cibernéticos están cada vez más interconectados y son más importantes, el fraude cibernético se ha posicionado como una de las fuerzas más disruptivas en la economía digital, socavando la confianza, distorsionando los mercados y afectando directamente la vida de las personas".

Consideró que el reto para los líderes no es solo comprender lo que implican las amenazas, sino anticiparse de manera colectiva y "construir una ciber-resiliencia significativa requerirá una acción coordinada entre gobiernos, empresas y proveedores de tecnología para proteger la confianza y la estabilidad en un mundo cada vez más impulsado por la IA".

De acuerdo con el documento la Inteligencia Artificial acelera los riesgos de ciberseguridad, ya que, el 87% de los encuestados dijeron que experimentaron un aumento de la amenaza, por "las filtraciones de datos vinculadas a la IA generativa (34%) y el avance de las capacidades adversarias (29%)" son las preocupaciones principales.

La geopolítica es amenaza porque consideran que los ataques por motivos geopolíticos en sus estrategias de riesgo aumentan y el 91% de las empresas más grandes ajustan su postura de ciberseguridad ante estos hechos.

El 31 % de los encuestados dijo tener poca confianza en la capacidad de su país para gestionar incidentes cibernéticos graves, aunque la confianza es de 84 % en Medio Oriente y el Norte de África para bajar a 13 % en América Latina y el Caribe.

En un comunicado, el WEF dijo que "la brecha entre las organizaciones muy resilientes y las que se están quedando atrás sigue siendo enorme, a lo que hay que sumar la amplificación del riesgo sistémico a causa de la escasez de cualificaciones y la limitación de recursos. Las cadenas de suministro mundiales están cada vez más interconectadas y son más opacas, lo que convierte la dependencia de terceros en vulnerabilidades sistémicas".

Para el WEF todo ello se presenta en tiempos en que las desigualdades en las capacidades cibernéticas están aumentando, lo que deja más expuestas a las empresas más pequeñas y a las economías emergentes.

"Las organizaciones más pequeñas tienen el doble de probabilidades de manifestar una resiliencia insuficiente en comparación con las grandes empresas. A nivel regional, la escasez de talento en ciberseguridad es más pronunciada en América Latina y el Caribe, donde el 65 % de las organizaciones afirman no contar con las competencias suficientes para alcanzar sus objetivos de seguridad. En el África subsahariana, el 63 % de las organizaciones se enfrenta a limitaciones similares".

Mientras que, el director global de Ciberseguridad de Accenture, Paolo Cal Cin, dijo que "la instrumentalización de la IA, la persistente fricción geopolítica y los riesgos sistémicos en la cadena de suministro están transformando las ciberdefensas tradicionales. Para los directivos, el imperativo es claro: deben pasar de la ciberprotección tradicional a la ciberdefensa impulsada por IA avanzada y agente para ser resilientes frente a los actores de amenazas impulsados por IA".

Consideró que "la verdadera resiliencia empresarial se construye fusionando la ciber estrategia, la continuidad operativa y la confianza fundamental, lo que permite a las organizaciones adaptarse rápidamente al dinámico panorama de amenazas".

En el estudio se dijo que las cadenas de suministro tienen riesgo de una vulnerabilidad sistémica, ya que puede haber incidentes en los proveedores de servicios en la nube y de internet que pueden desencadenar impactos en los ecosistemas digitales interconectados.