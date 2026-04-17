Donnie Darko cumple 25 años y se remasteriza para México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Han pasado

desde su

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y ahora es tiempo de revisitar lo que se considera un clásico del cine independiente.Es protagonizada por, un actor que ya era conocido internacionalmente, pero a quien aún le faltaba elque meses después tuvo con la para algunos, controversial "Secreto en la montaña".Entonces tenía, poco menos que el director debutante, quien lo había convencido para encabezar un, atrevido, que hablaba sobre la enfermedad mental cuando aún no era tema mediático, pero desde un lado divertido, sin perder la seriedad necesaria.Sigue a chico dotado de gran, pero que, tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrirque no sólo lo llevan a actuar de manera rara para varios, sino que entra a, quizá un poco ajeno a lo que llaman real.es un héroe complejo y encantador, y su, interpretada por Jena Malone, igualmente problemática, es el corazón de la película", considera "".Y es "", el medio que da un paso más allá al entender que en su estreno, aunque fue exitoso, quizá dejaron de verse otras cualidades que ahora adquirirían otro tono."Esque no era tan marcado en su época: está ambientada en, el final, más sobrio, del reconfortante mandato de Ronald Reagan", indica."Crecí en los, y creo que todos los adolescentes tienen unacon ese entorno. Por un lado, es un privilegio, pero también hay una sensación de conformidad, de rutina... y una oscuridad que muchas veces no se ve a simple vista", dijo el director en una reciente visita a México.Y lo mejor, dice, es que como lo han apuntadoen los últimos años, lano tiene una sola interpretación, sino que depende de cada uno cómo la vea y lo que note.La película ganó premio por parte de lade Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, así como en, considerado el certamen más importante de cine de género en el mundo.Ahora llega en"EL MAGO DEL KREMLIN"Cuando la película se presentó en el, la gente no podía creer lo que estaba viendo en pantalla:, el controvertido presidente ruso, estaba en ella, pero no era él.En realidad, se trataba de(nominado al Oscar por "El regreso a Cold Mountain") quien se había aprendido el más mínimo movimiento corporal y facial del político, a fin de darle vida en esta película que, como su personaje central, ha causado polémica.Lacorre a cargo del francés, conocido por "Carlos" y "Fantasmas del pasado", quien ahora eligió contar unaentre ficción y realidad de Putin, quien hace cuatro años mantiene asediado militarmente a Ucrania.El galo escogió la novela homónima depara contar lade un joven cineasta (, "Batman") quien se convierte encon todo lo bueno y quizá más malo, que pudiera generar esa relación."Es fría sin ser nunca escalofriante: no es un thriller, no es realmente una comedia y es poco probable que inicie una revolución a pesar de la cruel sacudida de un disparo final", comenta "" en su"Es una exploración visualmente impactante e intelectualmente estimulante de la Rusia postsoviética, realzada por lapero magnética de Law como Putin. Si bien el enigmático protagonista y la estructura episódica de la película limitan la conexión emocional, Assayas ofrece una crónica fascinante sobre el poder, la ambición y la transformación histórica", expresa por su parte "".Llama la atención que la película se filmó junto a, es decir, acabó suapenas medio año antes de presentarse en la