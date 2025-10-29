Dove Cameron y Damiano David: ¿Boda en camino?
La actriz Dove Cameron y el cantante Damiano David podrían estar comprometidos según recientes avistamientos en Sídney.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Dove Cameron y el cantante italiano Damiano David parecen estar en la recta hacia el altar, luego de que la actriz fuera vista presumiendo un enorme anillo en su dedo anular izquierdo.
La pareja fue captada por TMZ paseando por Sídney, Australia, caminando de la mano y vestidos completamente de negro.
Dove Cameron, ex actriz de Disney, lucía sonriente mientras conversaba con su novio, el rockero de Maneskin, quien llevaba un cigarrillo en la boca.
Las cámaras lograron apreciar una enorme roca cuadrada en el dedo de Cameron, rodeada de un resplandor rosa. La pareja, conocida por mostrar su amor en redes sociales y por su inseparable vínculo, está celebrando dos años juntos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hasta el momento, los enamorados no han dado detalles del significado del anillo.
no te pierdas estas noticias
Dove Cameron y Damiano David: ¿Boda en camino?
El Universal
La actriz Dove Cameron y el cantante Damiano David podrían estar comprometidos según recientes avistamientos en Sídney.
Ana Torroja revela su opinión sobre el regreso de Mecano
El Universal
Ana Torroja mantiene viva la esperanza de un regreso de Mecano, aunque reconoce que la situación es complicada.
Katy Perry recibe críticas tras destrozar pastel en su celebración
El Universal
Katy Perry se ve envuelta en polémica tras un video donde destroza su pastel de cumpleaños y sus bailarines lo prueban del suelo.