logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Empresa de equipo médico multada e inhabilitada por un año

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impone multa e inhabilitación a empresa proveedora de equipo médico por presentar información falsa

Por El Universal

Octubre 29, 2025 02:47 p.m.
A
Empresa de equipo médico multada e inhabilitada por un año

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a la empresa Grupo Enserss de México, S.A. de C.V. con una multa de 651 mil 420 pesos y una inhabilitación por 12 meses por haber proporcionado información falsa en una licitación de un servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico para unidades del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que durante la revisión del procedimiento licitador, se comprobó que una carta de recomendación presentada por la empresa fue desconocida por su presunto emisor.

Indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 20 de octubre y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que la empresa ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Las medidas se emitieron conforme a la Ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta", declaró.

La Secretaría indicó que la empresa cuenta con el derecho de impugnar la resolución, sin embargo, advirtió que en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Empresa de equipo médico multada e inhabilitada por un año
Empresa de equipo médico multada e inhabilitada por un año

Empresa de equipo médico multada e inhabilitada por un año

SLP

El Universal

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impone multa e inhabilitación a empresa proveedora de equipo médico por presentar información falsa

Sheinbaum Pardo rechaza uso de fuerza en protestas de agricultores
Sheinbaum Pardo rechaza uso de fuerza en protestas de agricultores

Sheinbaum Pardo rechaza uso de fuerza en protestas de agricultores

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo reitera su compromiso con evitar el uso de fuerza en represión.

Claudia Sheinbaum critica falta de proyecto en el PAN
Claudia Sheinbaum critica falta de proyecto en el PAN

Claudia Sheinbaum critica falta de proyecto en el PAN

SLP

El Universal

Sheinbaum comparte experiencias pasadas que marcaron su enfoque político.

Cancelación de vuelos de AIFA a EU: Viva Aerobus anticipa afectación
Cancelación de vuelos de AIFA a EU: Viva Aerobus anticipa afectación

Cancelación de vuelos de AIFA a EU: Viva Aerobus anticipa afectación

SLP

El Universal

La decisión de cancelar vuelos desde AIFA a EU afectará a miles de pasajeros en plena temporada vacacional