logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Dr. Polo Guerrero ofrece disculpas tras polémica por presunta campaña contra Electrolit

El médico e influencer fue señalado por participar en una supuesta campaña de desprestigio contra la marca mexicana de sueros orales

Por El Universal

Octubre 16, 2025 11:34 a.m.
A
Dr. Polo Guerrero ofrece disculpas tras polémica por presunta campaña contra Electrolit

En la última semana el médico e influencer, Polo Guerrero, se vio involucrado en una fuerte polémica, tras su supuesta participación en una campaña de desprestigio contra la famosa marca de sueros orales, Electrolit, de la farmacéutica mexicana PISA.

Luego de publicar un contenido supuestamente pagado donde criticaba y calificaba a los productos de Electrolit como engañosos y un "producto que miente", Dr. Polo desató una ola de reacciones y controversia, tanto de la comunidad médica, como de los usuarios en general.

Asimismo, tras ser señalado por el creador de contenido médico, Mr. Doctor, quien reveló que se trataba de una supuesta campaña pagada de desprestigio contra la marca de electrolitos orales, Polo Guerrero -y otros influencers y creadores de contenido involucrados- eliminó su video de todas sus cuentas en redes sociales.

La controversia escaló cuando expertos en salud y otros usuarios en redes sociales respaldaron las declaraciones de Mr. Doctor, indicando que la composición de Electrolit está clínicamente respaldada y la bebida sí es recomendable durante episodios de deshidratación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-----Dr. Polo ofrece disculpas tras su publicación controversial

Tras varios días de silencio, siendo criticado por su credibilidad entre la comunidad médica y su ética profesional, Dr. Polo decidió emitir un comunicado en redes sociales.

A través de sus plataformas, el creador de contenido publicó un video en el que aborda la situación, diciendo que quiso esperar unos días a que la polémica se calmara, para no aportar más caos.

"Te quiero decir que durante estos 5 años como creador de contenido médico he buscado actuar con total responsabilidad y con el único ánimo de aportar información de interés y algo de conocimiento", afirma Guerrero.

El influencer continúa diciendo: "El día de hoy me comprometo a poner mucho más cuidado en mis palabras y no cometer de nuevo alguna imprecisión que se preste o dé pauta a polémicas que desencadenan ambientes de violencia digital y se ponga en entredicho mi ética y mi credibilidad profesional".

Dr. Polo también agradeció a las marcas, instituciones, farmacéuticas y universidades que han decidido seguir colaborando con él, a pesar de la reciente controversia.

El creador cerró su comunicado haciendo mención especial a su comunidad digital y agradeciendo todavía contar con su apoyo: "Sobre todo te quiero agradecer a ti, por quedarte y aún formar parte de esta comunidad de más de 15 millones de personas en México y América Latina. Aquí estoy porque creo que la humildad y el valor para dar la cara ante una adversidad es algo que nunca se debe perder. Así que solo... tómalo en cuenta".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dr. Polo Guerrero ofrece disculpas tras polémica por presunta campaña contra Electrolit
Dr. Polo Guerrero ofrece disculpas tras polémica por presunta campaña contra Electrolit

Dr. Polo Guerrero ofrece disculpas tras polémica por presunta campaña contra Electrolit

SLP

El Universal

El médico e influencer fue señalado por participar en una supuesta campaña de desprestigio contra la marca mexicana de sueros orales

Cazzu le responde a Nodal durante concierto en México
Cazzu le responde a Nodal durante concierto en México

Cazzu le responde a Nodal durante concierto en México

SLP

El Universal

Regresa a La Oreja de Van Gogh
Regresa a La Oreja de Van Gogh

Regresa a La Oreja de Van Gogh

SLP

El Universal

Silvana Estrada anuncia su nuevo disco Vendrán suaves lluvias
Silvana Estrada anuncia su nuevo disco Vendrán suaves lluvias

Silvana Estrada anuncia su nuevo disco 'Vendrán suaves lluvias'

SLP

El Universal

En una velada emotiva, Silvana Estrada revela detalles de su próximo álbum 'Vendrán suaves lluvias' tras su presentación en el Teatro Metropólitan.