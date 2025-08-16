logo pulso
Drake Bell solicita divorcio a su esposa y estrena novia mexicana

En un reciente encuentro con la prensa, el cantante y actor no quiso revelar el nombre de la nueva relación

Por El Universal

Agosto 16, 2025 02:01 p.m.
A
Drake Bell solicita divorcio a su esposa y estrena novia mexicana

Drake Bell solicitó el divorcio de Janet Bell, su aún esposa, lo hizo en el condado de Seminole, Florida, y de acuerdo a TMZ, su petición y los detalles no estuvieron disponibles de inmediato, según los registros judiciales.

El cantante y actor estadounidense hace lo mismo que hizo Janet en 2023, se dirigió al Tribunal Superior de Los Ángeles y solicitó el divorcio de la estrella de "Drake y Josh" después de cuatro años de matrimonio y un hijo en común llamado Wyatt Bell.

De acuerdo con TMZ, la abogada de Drake Bell, Brittany Staggs, dijo que en este momento la expareja necesita de privacidad para agilizar el trámite de divorcio.

"En este momento, el Sr. Bell y su esposa desean privacidad mientras hacen la transición a esta nueva etapa de su vida".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la petición de divorcio que hizo Janet en 2023, solicitó la custodia legal y física principal de Wyatt y solicitó al tribunal que le otorgara a Drake derechos de visita. Janet también solicita manutención conyugal.

Ahora es Drake quien hace su propia petición de divorcio en Florida; el actor ya tiene novia y es mexicana, y aunque en un reciente encuentro con la prensa no quiso revelar su nombre, elogió su talento, su belleza y dijo que era una productora.

"Ella es productora, graba discos en un estudio, es grandioso"

Actualmente Draje está en México porque trabaja en una película.

Drake Bell y Janet Von Schmeling, actriz y modelo, comenzaron su relación en 2013, la cual mantuvieron bastante privada durante varios años, se casaron en una ceremonia discreta en el año 2018 después de cinco años de noviazgo.

En junio de 2021 se dio a conocer que el nacimiento de su hijo Wyatt Bell; Janet fue un gran apoyo para Drake cuando él se declaró culpable en 2021 de cargos relacionados con delitos contra una menor de edad, lío legal en el que Drake logró libertad condicional y servicio comunitario.

La crisis entre ellos surgió por los problemas de Drake con el abuso de sustancias; Janet decidió separarse de él después de un incidente en el que Drake fue visto inhalando una sustancia mientras su hijo estaba en el automóvil.

Drake Bell vive en México por temporadas, recientemente dio de qué hablar porque la actriz Mariana Botas dijo, en "La casa de los famosos México", que ambos vivieron una romántica noche en un antro donde "se lo besuqueó".

Aunque el cantante y actor dijo que no recordaba los besos, admitió que la pasaron bien y que Mariana es una buena amiga.

